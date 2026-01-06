Adıyaman Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından eğitim kurumlarında kar ve buz temizliği çalışmalarını tamamladı. Belediye ekipleri tarafından okul öncesi, ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının bulunduğu bölgelerde öncelikli müdahalede bulunuldu.

Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının durmasının hemen ardından eş zamanlı olarak sahaya inerek okul bahçeleri, yaya yolları ve araç giriş güzergâhlarında kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla eğitim kurumlarının çevresi güvenli hale getirildi.

Koordineli çalışmalar sonucunda kent merkezinde yer alan 98 okulun tamamında buzlanma riskinin ortadan kaldırıldığı bildirildi. Çalışmalarda özellikle öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve güvenlik önlemlerine öncelik verildi.

Çalışmaları sahada takip eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren öğrencilerin güvenliğini öncelediklerini belirterek, 'Öğrencilerimizin okullarına güvenli şekilde ulaşabilmesi için 98 okulumuzda kar ve buzla mücadele çalışması yürüttük. Yaya yolları ve araç girişleri başta olmak üzere tüm alanları güvenli hale getirdik' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE