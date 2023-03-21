Doğada kampı yapmadan önce öncelikle bu konuda bilgi sahibi olmak gerekiyor. Tamamen ıssız noktalarda doğa kampı yapmak istiyorsanız pek çok konuya karşı tedbirli olmak gereklidir. Öncelikle hava durumunu muhakkak kontrol edilmesi gereklidir.

Kamp yapacak olduğunuz yerde yağış olup olmadığı gece ısısının nasıl olduğu konusunda bilgi sahibi olmalısınız. Bununla birlikte dikkat etmeniz gereken konulardan biri de kamp yapacak olduğunuz bölgeyi çevrenizdekilere bildirmek ya da kolluk kuvvetlerine haber vermektir. Ayrıca yasal mevzuata göre kırsal bölgelerde bir faaliyet yapılacağı zaman jandarmaya bilgi vermeniz veya izin almanız gerekiyor. Eğer tehlikeli canlılar tarafından bir saldırı olmuş ise mutlaka uzman kişiler beklenmelidir.

İlk Yardım Çantası Ve Acil Durum Kiti

Doğada kamp yapacak olduğunuzda yanınıza almanız gereken en önemli eşyalar arasında acil durum çantası ve ilk yardım kiti gereklidir. İlk yardım çantası doğa kampı yapacak kişilerin olmazsa olmazıdır. Bununla birlikte acil durum kitini de ayrıca almanız gereklidir. Doğada kamp yaparken yanınızda bulunması gereken ilk yardım çantalarını online alışveriş sitesinde rahatlıkla bularak satın alabilirsiniz. İlk yardımla ilgili en önemli husus muhakkak ilk yardım sertifikanınız olmasıdır. Sertifikalı İlk yardım eğitimi almış olmanız doğada kamp yaparken acil birine müdahale ettiğiniz zaman büyük önem taşır.

Acil Durum Eşyaları

Güvenli bir şekilde doğada kamp yapmak için kamp süreci boyunca yanınızda bulunması gereken acil durum eşyaları vardır. Bu eşyalar sayesinde kamp süreci boyunca çok daha güvende olursunuz. Acil durum eşyaları arasında Ateş yakabileceğiniz ekipmanlar yer alır. Yanınızda küçük bir yedek çakı ya da bıçak bulunması da önemlidir. İşaret fişeği ve diğer işaret verme ekipmanları yanınızda bulunması gereken eşyalar arasındadır. Bu bazen tehlikeli canlılar uzaklaştırılsın diye de kullanılabilir.

Bununla birlikte yanınızda pille ya da şarjla fenerler bulunması çok önemlidir. Doğada yanınızda bulunan küçük bir çakı ya da küçük bir bıçak bile bazen hayat kurtarıcı olabilir. Bununla birlikte yanınızda işaret fişeği bulundurmanız kaybolma durumlarında sizi arayan kişilere yerinizi bir bildirmek açısından hayati bir ekipmandır. Doğaya çıkmadan önce yanınıza alacak olduğunuz bu ekipmanları online alışveriş sitelerinden bütçenize uygun fiyatlar ile satın alabilirsiniz.

Doğada Kamp Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eğer doğada kamp yapmayı düşünüyorsanız kamp yapmaya geçmeden önce bilmeniz gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle sertifikalı bir ilk yardım eğitimi almalısınız. Daha sonra acil durumlarda ihtiyaç duyacağınız ekipmanların yanınızda bulunması hayat kurtarıcı olur. Örneğin yanınızda muhakkak işaret fişeği ya da bunun gibi ekipmanlar bulundurmanız kaybolmanız durumunda sizi arayan arama kurtarma ekiplerine büyük kolaylık sağlar.

Bununla birlikte ateş yakmak için gerekli olan malzemeleri de yanınızda bulundurmanız çok önemlidir acil durum çantası ve acil durum kiti gibi ekipmanlar muhakkak doğada kamp yapacağınız zaman yanınızda bulundurmanız gereken eşyalar arasında yer alır. Tüm bunlara dikkat ederek doğada kampınızı güvenle yapabilirsiniz. Diğer önemli konuda tehlikeli canlılar için dikkatli olunmasıdır. https://survive.istanbul/category/tehlikeli-canlilar/ sitesini ziyaret ederek bilgi alınabilir.