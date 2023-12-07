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Yazıhan ilçesi Sinanlı Mahallesi'nde Pazartesi günü Z.D. (55) evde kimsenin olmadığı esnada yüzleri maskeli ve silahlı 2 şüphelinin saldırısına uğradı. Maskeli 2 şüpheli evde yalnız yaşayan Z.D'yi darp ederek, evde bulunan 20 cumhuriyet altını, 2 altın bilezik, 1 altın yüzük, tesbih, köstekli saat ve antika kılıç koleksiyonlarını alarak kayıplara karıştılar.

İhbarla olay yerine gelen Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kadının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri tarafından parmak izi çalışması ve görgü tanıkların ifadesinin ardından şüphelilerin Y.Ş. (28) H.Ş. (19) ve R.G. (34) olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda Y.Ş., H.Ş. ve R.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 7 cumhuriyet altını, 8 atın yüzük, 1 gümüş kolye, 1 gümüş bileklik, 4 antika kılıç, 3 hançer, 4 baston ve 26 bin TL ele geçirildi. Öte yandan jandarma ekiplerinin sorgusunda şüpheliler 1 altın bilezik, 3 cumhuriyet altını ve 1 altın küpeyi de kuyumcuya sattıklarını itiraf ettiler. Jandarma tarafından şüphelilerden firari R.G'nin yakalaması için çalışmalara devam edildiği bildirilirken, H.Ş'nin sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Y.Ş. ise tutuklanarak Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.



Kaynak : PHA