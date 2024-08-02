İçişleri Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 'Siberağ' operasyonlarının üçüncüsü 23 ilde düzenlendi. Siber suçlardan arama kaydı bulunan 68 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - 23 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet (7258 sayılı)" suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-3” operasyonlarında haklarında farklı süreli hapis cezalarından aranma kaydı bulunan 68 şüpheli yakalandı

Heniyye için bayraklar yarıda Heniyye için bayraklar yarıda

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edeceğini duyuran Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1819236281840247172

Kaynak: igf