15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 251 şehidin anısına Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla 251 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Adıyaman Ziraat Teknolojileri MTAL bahçesinde düzenlenen programa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Aşcı, Orman İşletme İl Müdürü Murat Tuncer, Orman İşletme Ağaçlandırma Şefi Mustafa Göksu, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Şehitler adına dikilen fidan programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Aşcı,"15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde şehit olan 251 vatandaşımız için Valimiz Mahmut Çuhadar’ın katılımlarıyla Adıyaman Ziraat Teknolojileri MTAL Tarım Lisesi Uygulama Bahçesine 251 Zeytin Fidanı Dikimi Gerçekleştirdik. Aziz şehitlerimize bu vesileyle bir kere daha rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bu anlamlı etkinlikte bize eşlik eden tüm paydaşlarımıza da teşekkür ederim." dedi.

Daha sora konuşan Mahmut Çuhadar,"Bildiğiniz gibi geçen yıl Adıyaman'ımıza tarım lisesi kazandırılmıştı. Onun bahçesindeki alanda 15 Temmuz şehitlerimiz adına 251 zeytin fidanı dikiyoruz. Onlarla birlikte yaşayacaklar, onların anısını yaşatacağız inşallah. Bu alanda ciddi bir meyve ve diğer bitkilerden üretim konusunda da arkadaşlarımız çalışıyor. Daha önce atıl durumda olan arazi verimli hale getirildi, ıslah edildi. Tarım lisemiz çiftçilerimize örnek projelerin uygulanacağı ve öğretileceği bir alan olacak inşallah" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 151 zeytin fidanı ilk can sularının ardından toprakla buluşturuldu.