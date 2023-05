12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeniyle bir mesaj yayımlayan Özyılmaz, “Sağlık sektörü farklı meslek gruplarının bir araya geldiği dinamik, organizasyonel ve profesyonel bir yapıdır. Bu yapının temel taşlarından ve önemli gruplarından birini de hemşireler oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Hemşirelerin, görevlerini yaparken fedakarlıkları yanında, aldıkları eğitimi, bilim ve teknolojiyle harmanlayarak en iyi bakım hizmetini sunmak çabasında olduklarını kaydeden Özyılmaz, mesajını şöyle sürdürdü:

“Tüm dünyayı etkileyen Covid -19 pandemisi ve ardından 11 ilde büyük bir yıkım ve can kaybıyla sonuçlanan deprem felaketinde sağlık çalışanlarının görevinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Yaşanan her büyük felakette yaraları sarmak için fedakarca mücadele eden hemşireler deprem felaketinde de büyük bir fedakarlık ortaya koymuştur.

Sağlık çalışanları küresel salgında olduğu gibi depremde de en ön safhada yer alarak hastalarımızın yaralarını sarmak için gerek fiziksel gerek psikolojik gerekse sosyal yönden destek olmaya çalışmıştır.”

Geleceğin sağlık dünyasında aktif rol oynayacak hemşirelerin her şekilde desteklenmesi ve onların eğitimi için gerekli yatırım yapılmasının önemine de vurgu yapan Özyılmaz, hemşirelerin sadece salgın, afet vb. durumlarda değil her zaman hak ettikleri değeri görmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Hemşirelerimiz de mesleğimizin gelişimi için teknolojik koşulları göz önünde bulundurarak, kendini geliştirmeli ve hasta bakım kalitesini arttırılmalıdır” diyen Özyılmaz, mesajını şöyle sonlandırdı:

“Hemşirelik mesleğimizdeki en önemli değerlerimiz olan sevgi, saygı, hoşgörü, empati, özerklik, yararlılık, zarar vermeme, dürüstlük, gizlilik, adalet ve sadakat asla unutulmamalıdır. Bu değerlerle çalışan bütün hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutluyorum.”



Kaynak : PHA