Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki 2'nci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanların oy verme işlemi sürerken, Yüksek Seçim Kurulu'ndan ilk güne ilişkin açıklama geldi. YSK, yurt dışı oy kullanımında tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki 2'nci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanların oy verme işlemi devam ediyor.

Dünden bu yana temsilciliklerde ve gümrüklerde toplam 530 binden fazla kişi sandığa gitti.

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, yurt dışı oy kullanımında tüm zamanların ilk gün rekorunun kırıldığı kaydedildi.