Garip & Zeycan Yıldırım Vakfı, 23 Nisan nedeniyle düzenledikleri “Mutlu Çocukluk Girişimi” kapsamında şirket çalışanları tarafından toplanan oyuncakları, Adıyaman 32 No’lu çadır kentte depremzede çocuklara armağan ederek ve onlarla birlikte bayram coşkusunu yaşadılar.

Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Ali Atak, Yıldırım Vakfı Direktörü Zeycan Yıldırım ve 2022 Türkiye Güzeli Nursena Say’ın da hazır bulunduğu, şenlik havasında gerçekleşen etkinliğe çadır kentlerde yaşayan yüzlerce çocuk katıldı.

Eğitim çağındaki çocuklara ve kadınlara yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Garip - Zeycan Yıldırım Vakfı, “Mutlu Çocukluk Girişimi” kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerle çocukların mutlu bireyler olarak yetişmesine destek olmayı amaçlıyor. Çocukların daha dengeli yetişkinler olmalarına yardımcı olmak için mutlu çocuklar yaratmanın önemli olduğuna inanan Yıldırım Vakfı, dezavantajlı şartlarda yaşayan çocuklar için yaratıcı anlar tasarlamaya yatırım yapıyor.

Vakfın ‘Mutlu Çocukluk Girişimi’ kapsamında her sene düzenlediği “23 Nisan Oyuncak Armağanı ve Çocuk Şenliği”, bu sene KAMER Vakfı iş birliğiyle deprem bölgesinde yaşayan çocuklara özel gerçekleştirildi.

Adıyaman 32 No’lu çadır kentte kutlandı

Depremzede çocukları mutlu etmek ve onlara bayram coşkusu yaşatarak moral bulmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, 25 Nisan Salı günü, Adıyaman Vali Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Atak’ın da katılımıyla, Adıyaman 32 No’lu Çadır Kent’te yapıldı.

Çocukların bayramlarını doyasıya kutlamaları için şenlik havasında organize edilen etkinlikte, çadır kentteki yüzlerce çocuk yüz boyama, palyaço gösterisi gibi eğlenceli etkinliklere katılırken, şişme oyun parkurunda arkadaşlarıyla oyunlar oynadı ve gün boyunca Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bayramın tadını çıkardı.

Etkinlik öncesinde YILDIRIM Vakfı Direktörü Zeycan Yıldırım’ın yanı sıra Türkiye Güzeli Nursena Say çocuklara yaş gruplarına göre hazırlanmış ve Yıldırım Grup çalışanlarının gönüllü çalışmasıyla özenle paketlenmiş olan oyuncakları armağan ettiler.

YILDIRIM Vakfı Direktörü Zeycan Yıldırım:

“23 Nisan Çocuk Bayramı’nda çocuklarımızın yüzlerini güldürmek onları mutlu görmek bizler için çok değerli”

Garip ve Zeycan YILDIRIM Vakfı Başkanı Zeycan Yıldırım, Vakıf olarak çocukların mutlu bireyler olarak yetişmesi için projeler yürüttüklerini belirterek şunları söyledi: ‘Mutlu Çocukluk Girişimi’ kapsamında her sene düzenlediğimiz 23 Nisan Çocuk Şenliği ve Oyuncak Hediye Kampanyası’nı ise bu yıl deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımızın olduğu yere, çadır kentlere taşımak istedik.

Deprem bölgelerinden Adıyaman’a gelerek, çocuklarla buluşmak, onlarla birlikte 23 Nisan coşkusunu yaşamak bizleri çok mutlu etti. Deprem bölgesindeki çalışmalarını ilk günden bu yana sürdüren ve bu etkinlikte bize destek veren değerli KAMER yöneticilerine, bugün etkinliğimize katılım göstererek bizleri onurlandıran Vali Yardımcımız Mehmet Ali Atak’a ve bölgedeki çocuklara gideceğimizi söylediğimizde bizlere eşlik etmek isteyen sevgili Türkiye Güzeli Nursena Say’a çok teşekkür ederiz. Bugün çocuklarımızla burada birlikte 23 Nisan’ı kutlamak, onların yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizler için çok değerli.”

Çocuklara yaş grubu ve cinsiyetlerine göre seçilmiş oyuncaklar armağan edildi

32 No’lu çadır kentte düzenlenen ve bölgedeki tüm çadır kentlerden çocuklara açık olan “23 Nisan Oyuncak Armağanı ve Çocuk Şenliği”ne yüzlerce çocuk katıldı. YILDIRIM Vakfı’nın yaptığı bağışla toplanan ve deprem bölgesindeki çocukların yaş ve cinsiyetlerine göre özel seçilen oyuncaklar armağan edildi. Kampanyaya YILDIRIM Group çalışanları da hediye çeki ve oyuncak getirerek destek verdi.

Palyaço, oyunlar, sihirbazlık ve dev kabarcık şov, müzik, dans, yüz boyama gibi çeşitli etkinliklerin yer aldığı etkinlikte, çadır kentte kurulan 2 farklı oyun parkurunda ise çocuklar hep birlikte keyifle oynadıkları bir gün geçirdiler. Çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşatmak için şenlik havasında geçen etkinlikte, pamuk şeker, mısır ve dondurma ikramları yapıldı.

Tüm gün süren şenlikte yüzlerce çocuk yaşadıkları zorlukları ve acıları bir nebze unutup, keyifle ve doya doya çocukluklarını yaşadılar.



