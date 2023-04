İYİ Parti Gaziantep Milletvekili adayları ve parti yöneticileri Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek ülke ve kent gündemini değerlendirdiler.

Kırmızıtaş: Türkiye’ye örnek olmaktan dolayı gururluyuz

GGC Başkan Vekili Hasan Kırmızıtaş, İYİ Partililerin ziyareti sırasında, cemiyetin faaliyetleri ile ilgili kısa bilgi verdikten sonra, tüm partilere eşit mesafede olduklarını ve cemiyetin kapısının herkese açık olduğunu söyledi. Kırmızıtaş, “Ülkemiz önemli bir seçime gidiyor. Tüm partilerimize başarılar diliyoruz. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, 1969 yılından bu yana faaliyet gösteren, bölgemizin en etkin sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Özellikle de son 10 yıldaki hizmetlerimizle Türkiye’ye örnek olmaktan dolayı gururluyuz, mutluyuz” dedi.

Başaran: Gaziantep basını adildir, Gaziantep basını eşittir

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Başaran, "İlk öncelikle özür ile başlamak istiyorum. Çünkü cemiyetimize de basına da biraz geç kaldık. Ben 13 günlük çiçeği burnunda bir il başkanıyken bir deprem oldu ve biz bu depremi öyle kendi sosyal medyamızda bile paylaşarak değil, bire bir sahada yaşayarak depremin içerisinde bir STK gibi çalıştık. Sadece Gaziantep değil, Adıyaman‘a, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel başkanının itirafında söylediği gibi geç kaldık denildiğinde, biz İyi Parti olarak Besni’deydik. Kahramanmaraş Pazarcık, Türkoğlu buralardaydık. Bunun için basına, Gaziantep kamuoyuna yeni bir il başkanı olarak biraz geç kaldık. Geçen haftaki yaptığımız basın toplantısına da basından bunun özrünü diledik. Hamdolsun ki bugün basınla yine beraberiz yine iç içeyiz bundan sonraki süreçte de bu devam edecek. Gaziantep yaptığımız Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Yardımcımız Sayın İmamoğlu‘nun mitingi de bunu gösterdi ki Gaziantep hükümeti hazır. Gaziantep iktidara hazır. Gaziantep İyi Parti ve ittifak bileşenleriyle bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e demeye hazır. Ayrıca bir teşekkürüm var. Sizlere bizler adına ve hatta adaylarımız adına bile gelen asılsız haberleri yapmayıp birebir bize dönüp ve olayları araştırıp gerçek gazeteciliğin ne olduğunu Gaziantep basını ben göreve geldiğim günden bugüne kadar hamdolsun ki gösterdi. Bu nedenle hepinize de tek tek isim saymadan teşekkür ediyorum. Çünkü gazetecilik budur, haber doğruysa yapılır. Benim şahsım adına burada hiçbir şüphe koymadım bundan dolayı da özellikle teşekkür etmek istedim. Türkiye’ye her zaman bunu örnek olarak sunacağım. Gaziantep basını adildir, Gaziantep basını eşittir"dedi.

Gurban: Söylediğim şeyleri araştırın, bana inanmayın

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Mustafa Mehmet Gurban, “Ben İyi Parti 1. sıra milletvekili adayıyım. Gaziantepliyim. Birçok alanda firmalarım var. Sanayiciyim, iş adamıyım ve aynı zamanda ekonomi ile ilgileniyorum. Ayrıca siz değerli basın mensupları ile bir bağımızda var benim de bir ekonomi dergim var. Sizlerin birçok sorununu, masraflarını, maliyetlerini biliyorum. Çünkü bende yaşıyorum. Şu anda daha çok dijital yayıncılığa kaymak zorunda kaldık. Çünkü maliyetler arttı. Buradayız, sizlerden her türlü soruyu bekliyorum ama lütfen size verdiğim cevapları iyi anlayın. Benim söylediğim şeyleri gidin araştırın bana inanmayın. Sağdan soldan duyduğunuzla değil, bana net sorular sorun ve benden net cevap alın. Benim verdiğim cevapları bile araştırın” diye konuştu.

Ay: Bu kadro, 14 Mayıs günü iktidar partisinin aldığı oyun üzerinde oy alacak

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Mehmet Ay, “Hem bu şehrin kendisinde sorun hisseden bir ferdi olarak hem de bir siyasetçi kimliğimle çoğu zaman burada aşina yüzlerimiz, dostlarımız var. Kader arkadaşlarımız var. Gaziantep’in sorunları noktasında özellikle bizleri ağırlamaktan muhakkak gurur duyduğunuz biz şahsiyetler olarak, sizlerin sorunları karşısında yüksek hassasiyetimizi belirtmeye geldik tabi ki her cemiyette, her toplulukta olduğu gibi İyi Parti ailesinde de belki bazı eksiklikler olabilir. Ben geçmiş dönemde Milliyetçi Hareket Partisi’nde en uzun süreli il ve ilçe başkanlığı yapmış, bir dönemde şehrimizi milletvekilliği olarak temsil etmiş bir siyasetçi olarak, şimdi İyi Parti ailesine katılan ve 2. sıra milletvekili adayınız olarak inşallah gelecek yine iktidar partisinin bir mensubu olarak sizlere hizmet etmenin gururunu yaşayacağız. Burada gördüğünüz kadrolar 15 Mayıs günü iktidar partisinin mensupları olacak. Ve bu iddiayı Mehmet Ay olarak burada çok net ortaya koyuyorum. 1999 yılında da o zaman mensubu olduğum siyasi partinin Gaziantep’te birinci sıra adayı olarak, kamuoyu belki o zaman da inanmamıştı. Ama ben şöyle demiştim. 1999 seçimlerinin galibi biz olacağız. Türkiye ortalamasından partimizin üzerinde oy alacağız. Ve o zaman Gaziantep’te 9 milletvekilinin 3’nü almıştık. Burada iddia ediyoruz bu kadrolar 14 Mayıs günü iktidar partisinin aldığı oyun üzerinde oy alacağız. Ayrıca 1 fazla milletvekili çıkaracağız. 14 Mayıs’ta buradaki kadrolar inşallah Gaziantep kucaklayacak. Gaziantep’in geleceği noktasında bütün STK’larımızın, 2 buçuk milyon insanımızın sesi olarak sizleri mecliste temsil edeceğiz. Gerek bundan önceki dönemlerde de gerekse de bazı aday arkadaşlarımızla ilgili oluşan sorunlarla ilgili bir problem olduysa kamuoyundan bu noktada özür diliyorum. Ama biz bir aileyiz, bu şehrin kültürü ile yetiştirildik, bu şehrin çocuklarıyız. Tabii ki hepimizin farklı kimlikleri, farklı mezhepleri vardır. Farklı yaşam tarzları vardır. Bu yaşam tarzları konusunda insanlarımız birbirini ötekileştirmeden beraber yaşama kültürünü en üst noktada tutarak şehrimize hizmet etmeyi biz şiar edindik. Dünümüz, geçmişimiz, geleceğimizin de teminatıdır” şeklinde konuştu.

Ay: Bu şehir gelecek sene de iyi parti ailesinin olacak

Ay,"Bundan sonraki 15 günlük süreçte hep beraber şehrimizin sorunlarını kişiselleştirmeden, kişisel sorunlarımızı da biraz ötekileştirerek hep beraber bir kardeşlik duygusu içerisinde bize rehber olacağınızı umut ediyorum. Bizler sizlerin için varız, sizler bizler için varsınız arkadaşlar. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi apayrı birer değerdir apayrı bir şahsiyettir. Hepimiz etle kemikten yaratılmış insanız, şaşarız beşeriz bu şaş ve beşer üzerinde lütfen bir sulh olalım güzel duygularla temiz bir sayfayla İyi Parti ailesine güzel bir yön vererek güzel duygu ve düşüncelerinizi Gaziantep’e yapmamız gereken içinizde hayal ettiğiniz düşüncelerinizi ortaya koyarak umuyorum ki güzel bir yol çizeceksiniz. Katkı sunacaksınız bu katkılarla da beraber biz bu şehri, bu sene genelde ve gelecek sene de 10 belediye başkanı ile yerelde hep beraber göreceğiz. Bu şehir gelecek sene de İyi Parti ailesinin olacak. Artık bu kâbus bu şehirde bitecek. Benim 2 buçuk milyon insanımın geleceğini ranta tedavül edenlerin hepsinden de hesap sorulacak"dedi.

Özberk: 15 Mayıs çok güzel bir sabah olacak

15 Mayıs güzel bir sabah olacak diyen İYİ Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özberk, ‘’Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğdum büyüdüm. Sanayiciyim ve Uluslararası Finans mezunuyum. Evli, 2 çocuk babasıyım. Siyasette yeniyim ancak adaylığımdan itibaren çok daha azimliyim çok faydalı işler ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Bu yola boşuna çıkmadım. Sahada da oldukça verimli geri dönüşler alıyorum. Cumhur İttifakının tahmininin çok çok üzerinde, ötesinde güzel tepkiler alıyoruz. Sonuç olarak 15 Mayıs çok güzel bir sabah olacak çünkü milletimizi bu beladan kurtaracağız’’ ifadelerini kullandı.

Kılınç: Siyasete gençlik için, gelecek nesillerimiz için girdim

Kendisini tanıtırken gençler için bu yola çıktığını vurgulayan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Halil Kılınç, ‘’Gaziantep’in Şahinbey İlçesinde doğdum büyüdüm. Evli ve 4 çocuk babasıyım. Esnafım, halkın içinden geliyorum. Siyasete çocuklarımın ve tüm gençliğin geleceği için girdim. Gençlerimizi, gençliği kurtarmamız gerekiyordu. Onlara güzel ufuklar açmalıyız. Bu yola baş koydum ve bu yolda seferber olduk. Siz gazeteciler sayesinde de baş koyduğumuz bu yolda daha da başarılı olacağımıza inanıyoruz. İktidara geleceğiz çok az kaldı’’ dedi.

Ateş: Kadınlarımız toplumla iç içe olacak

Açıklamalar sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Gaziantep Siyasi İşler Başkanı Nazlı Ateş, Meral Akşener’in kadınlar ile ilgili ciddi politikalar ürettiğini belirterek,

"Gaziantep’te ben bulunduğum süreç içerisinde yaklaşık iki yıldır iyi Parti yönetimlerinde yer alıyorum. Gaziantepli kadınlarımızı siyasete dahil etmek çok zor bir süreçti. Hani uzaklar mı derseniz hayır değiller ancak Sayın Başkanımın da belirttiği gibi eğitim, eğitim, eğitim. Bizler bizim dönemlerimizdeki çağı yetiştiremiyoruz. Buda tabii ki eğitimden kaynaklanıyor yani farkındalığı olan gençler yetiştiremiyoruz, farkındalığı olan kadınlar yetiştiremiyoruz. Dolayısıyla Gaziantep’te kadınlarımızı siyasete dahil etmek zor ancak çok ilginçtir ki köylerimizde yaşayan kadınlarımız çok daha siyasete açık ve istekli. Biz bu durumu aşacağız bundan da eminim. Genel Başkanımız Meral Akşener’de kadınlarımız için çok ciddi politikalar üreten biri ve kadınlarımızın toplumla iç içe olmasını sağlayabilecek birtakım düzenlemeler getiriyor. Bu sayede de çok az kaldı inanıyorum sizlerde inanın kadınlar toplumla daha çok iç içe olacak ve siyasette kadınlarımızın adı ön sıralarda olacak"şeklinde konuştu.

Ay: Hepsinin hesabını sormanın teminatı bizleriz

Kadınların toplumla iç içe olmasına değinen ve partinin belli kademelerinin kadınlardan oluştuğunu ifade eden Ay, ‘’Bizim bütün kademelerimizde yüzde 30 kadın kotası var yani delegasyonumuzda, yönetimimizde, aday listelerimiz de Sayın Genel Başkanımızın arzusuyla kadınlarımızdan oluşuyor. Türkiye’de bazı şeyleri başarıyoruz, başarmak zorundayız. Toplumumuzun yüzde 51’i de kadınlardan oluştuğuna göre kadınlarımız siyasete, toplum önderliğine katkı sunmalı. Bu durumda bizlere gurur verir. Türkiye’yi böyle algılarla idare edenlerinde, algılarla insanları bir gecede sabah ezanı evleri basılarak cezaevlerine atanların, bu ülkede mücahitken müteahhit olanların hesabını sormanın teminatı bizleriz’’ dedi.

Başaran: Bizim içimizde çatlak ses yok

İYİ Parti Gaziantep kadrosunun sağlamlığından söz eden Başaran,"Listelerimize baktığımızda Gaziantep’i 15, 20 sene yönetebilecek kadromuz söz konusu. Yeni Mehmet Batallı’lar yeni Mustafa Taşar’lar yeni Ayvaz Gökdemir’ler yeni Mehmet Ay’lar geliyor şehrimize, ülkemize. Bakın Mehmet Ay vekilim de bu dönem arkadaşlarımıza vekilliğini yapacak sonrasında ise sözü var bizlere onu gerçekleştirecek. Bizim teşkilatlanmamızda bizim listelerimizde çatlak ses yok adaylarımızın hepsiyle gurur duyuyoruz. Tüm şehir de ülke de gurur duysun. Listeler oluşana kadar vebal vardı üzerimde ancak listeler oluştu ben bu vebalin altında kalmadım şimdi vebal sırası milletimizde genç, dinamik, kadın, erkek eşitliği içerisinde listemiz oluştu. Denenmişi denemeye gerek yok artık her türlü zararı hep birlikte gördük. Basın bedel ödüyor, siyasetçiler bedel ödüyor, vatandaş bedel ödüyor, sanayici korkuyor. Düşünün ülke ekonomisine katkı sağlayan iş adamlarımız siyasi fikrini beyan edemeyecek kadar tehdit altında, bana kahve ısmarlamak için benimle gece 01.00’da konuşmak zorunda olmamalı, bağ evine davet etmek zorunda olmamalı. Ey, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yönetim kadrosu İlah değilsiniz, olmadığınızı da bu millet sizlere 14 Mayıs’ta gösterecek"dedi.

Başaran: Temizliğimizi sandıkta yapalım

"Bugün iş adamlarımıza zulmedenlere, basın mensuplarına zulmedenlere, köylümüzü muhtaç edenlere 14 Mayıs’ta verecek cevabımız sandıkta bastığımız mühür olmalı. İlk etapta iktidara gelirken ‘Nasıl yönetilmek istiyorsanız öyle yönetileceksiniz’ dediler sonradan öğrendik niyetlerini, kötü kokular burnumuza sonradan geldi. Satılmadık ülke değerlerimiz, kaynaklarımız kalmadı. Değerli yurttaşlarım temizlik imandan gelir, sandıkta yapalım temizliğimizi" şeklinde konuştu.

Başaran: Ay medya bir bedel ödüyor

Şehrin siyasi durumunu değerlendiren İl Başkanı Başaran, ‘’Ben il başkanı olmadan önce de Şahinbey Belediyesi için İYİ Parti’de hareket ettiğimiz arkadaşlarımızla birlikte hukuksal anlamda başvurularımızı yaptık ve bu kötü işlerin ensesinde olduk. Sayın İbrahim Ay için de şahsi sosyal medya hesabımdan yaptığım açıklamalar ortadadır. Bu olayları birbirine bağladığımızda görüyoruz ki Ay Medya bir bedel ödüyor çünkü düşünce özgürlüğü yok ülkede, konuşma özgürlüğü yok. Biz Şahinbey Belediyesi’nin yalnızca Yamaçtepe’de ki işlerini değil hepsini biliyoruz. 15 Mayıs itibari ile bunların hepsi sokağa çıkamaz hale gelecek. Sadece Şahinbey Belediyesi de değil hepsinin korkuları var. İktidar kaybetmekten değil çıkacak dosyalardan korkuyor. Biz hepsinin peşinde olacağız’’ ifadelerini kullandı.

Başaran: yaptığımızı satamıyoruz

Basından uzak kaldıkları için mutsuzluk duyan ve bunu açıklama gereği hisseden Başaran, ‘’14 tane şerefli namuslu hiçbir şekilde kimsenin toz konduramayacağı vekil adayının il başkanı olmak beni cesaretlendiriyor, mutlu ediyor. Kimse demesin ki parti içinde huzursuzluk var, bizler sabah dörde kadar vekillerimizle beraberiz. Bizim en büyük eksiğimiz reklam. Nizip’te dillere destan bir açılış sergiledik ancak basına yansımadı. Bu benim eksikliğim. Sahada en çok biz varız, gece gündüz çalışan bizleriz ancak yaptıklarımızı satamıyoruz. Emin olun ki saha çalışması noktasında vicdanen çok rahatız’’ ifadelerine değindi.

Başaran: Her Kürt ve her HDP’Lİ PKK’LI değildir

Başaran,"Bir koalisyon kurarsınız ve hep koalisyonlarda çatlak olur. Ama bugün altılı masa ittifakında, millet ittifakında hiçbir çatlak olmadan özellikle Gaziantep noktasında ben tüm ittifak il başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bir defa abi kardeşlik olgusunu yarattık. Aile olduk. Çok şükür ki Gaziantep’te ittifak çok güçlü. HDP’yi direkt terör ile ilişkilendirmek doğru değildir. Yani her kürt PKK’lı değildir, her HDP’li de PKK’lı değildir. Şimdi bu arada bunun altını özellikle çizelim yerel seçimlerde bebek katili Öcalan, AKP’nin Cumhur İttifakının adaylarına destek isterken öbür taraftan HDP‘nin barışçıl kanadına çıktı Millet İttifakına oy verin dedi. Ama bizim bileşenimiz olmadı. HDP orada bir tercih yaptı. Arkadaşlar ben şimdi size bir para vereceğim yok ben istemiyorum başka yere koyun demezsiniz. Siyasetin sermayesi oysa Kürt’ünde oyuna talibiz HDP’nin de oyuna talibiz. Biz MHP’nin de oyuna talibiz. Eğer HDP’nin oyu Kürt seçmenin oyu geliyorsa, ülkücü hareketin oyu geliyorsa Millet İttifakına demek ki burada terörle bizi ilişkilendirmemek adına şunu söylüyorum Millet Türkiye’de bir değişim istiyor. Bunu Kürdü de istiyor, Türkü de istiyor, Alevisi de istiyor. HDP masamızda yok net. Ama HDP’den gelecek oyu da istemiyorum diyen bir tane siyasetçi yok. AK Parti’de aynı keza. Şimdi terör noktasında alalen Hüda Par’ı kendi masasına almış bir adamın benim partim, genel başkanım veya ittifak bölüşenleri arasında terör yakıştırılması için bir cidden gusul abdesti alınması gerekiyor. Bugün Sinan Ateş olayı var. Bu ülkede adalet yok. Bu ülkede hukuk yok. Bu ülkede eğitim yok. Yani bugün aykırı bir kelime konuşsak Cumhuriyet Başsavcılığına gidip beyefendiye konuştuğumuzdan dolayı hemen ifade vermek zorunda kalacağız. Demokrasilerde insanların konuşma özgürlüğü vardır. E ama bu ülkede düşünemezsin çünkü biri düşünüyor. O ne düşünüyorsa ona biat edeceksin. Konuşamazsın o konuşuyor yani bu adamların her söylediğine iman edecek olsaydık muhalefet olmazdık. Biz HDP’nin de oyunu alacağız, MHP’nin de oyunu alacağız. AKP’nin de oyunu alacağız. Kimin oyunu almayacağız söyleyelim. Biz PKK’lıların oyunu almayacağız. Biz Hizbullahçıların ismini sayamadığımız bir gün davulla karşılayıp lahmacun ısmarlayıp jandarma Karakolu'ndan bayrak indirip Suriye’ye PYD askeri diye gönderilip 3 gün sonra PKK diye benim şehidimi gönderenlerin oyunu almayacağız"dedi.



Kaynak : PHA