Makalemizde sizler için yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? Solar enerji yenilenebilir bir enerji midir? Bahsedeceğiz. Yenilenebilir Enerji Nedir? Günümüzde teknolojinin sürekli olarak gelişmesi ve insan nüfusunun her geçen gün artmasına bağlı olarak enerji tüketimi günden güne artmaktadır. Bundan dolayı ilerleyen yıllarda oluşabilecek enerji krizinin önüne geçmek amacıyla hemen hemen bütün ülkeler, belirli projeler gerçekleştirmektedir. Bu projelerin başında ise yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji üretme fikri geliyor. Çünkü günümüzde daha çok, enerji üretmek için kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar kullanılmakta.

Fakat kullanılan bu fosil yakıtların rezervlerinin gün geçtikçe azalması ve doğaya zarar vermesinden dolayı fosil yakıtlı enerji üretim tesislerinin yerine hem doğa dostu olan hem de herhangi bir yakıta ihtiyaç duymadan yani doğada bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji üretebilen enerji üretim tesisleri, büyük ölçüde ön plana çıkmaktadır. Peki, gelecek yıllarda insanların ve diğer canlıların hayatını büyük oranda etkileyecek olan yenilenebilir enerji nedir?

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir enerji, adından da anlaşılacağı üzere sürekli olarak devamlılığı olan, doğa üzerinde doğal olaylar sonucunda tekrar tekrar oluşabilen enerjiye denir. Yani kısacası yenilenebilir enerji, doğa da sürekli olarak tekrarlayan tükenmez enerji anlamına da gelmektedir.

Sürekli olarak yenilenen ve tekrar tekrar kullanılabilen bu yenilenebilir enerji kaynakları, gerek enerji krizinin önüne geçme konusunda, gerekse çevre dostu olmasından dolayı gelecek nesiller için büyük bir öneme sahiptir. Çünkü yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji üretimi yapan bütün ülkeler hem çevre konusunda hem de sürekli enerji konusunda bir adım öne çıkmaktadır. Bu da aynı zaman yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan ülkelerin, enerji anlamında dışarı bağımlılığını azaltacaktır.

Ülkemizde ve dünyada yenilenebilir enerji kaynakları, son yıllarda çok popüler olsa da aslında çok eski yıllardan beri birçok yerde kullanılmıştır. Örneğin, halen günümüzde su değirmenlerini görmekteyiz.

Bu su değirmenlerinin birçok çeşidi olsa da genel çalışma prensibi, suyun akmasına bağlı olarak oluşan hidrolik güç vasıtasıyla değirmenlerde bulunan su çarkını veya su türbini döndürmesi ve oluşan bu mekanik enerjinin çarklar vasıtasıyla içeriye aktarılmasını sağlar. Çarklar vasıtasıyla içeri aktarılan bu mekanik enerji de içeride bulunan mekanizmayı çalıştırır. Bu sayede de insan gücüne ihtiyaç duymadan sahip oluğu mekanizmaya göre öğütme ve çekiçleme yaparak birçok yerde kullanmamıza olanak sağlar. Halen Türkiye de bazı köylerde un üretmek için su (un) değirmenleri kullanılmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları çok eski yıllardan beri birçok yerde kullanılıyor olsa da hem sanayi devrimi hem de bilimin ve teknolojinin gelişmesiyle, kullanılan fosil yakıtlı makinelerin ve araçların sayısı epeyce bir arttı. Bundan dolayı gerek enerji üretiminde gerekse diğer araçlarda, fosil yakıtların, bu bilinçsizce kullanımı hem fosil yakıt rezervlerinin azalmasına hem de çevre kirliliği konusunda büyük tehditler oluşturmasına neden oldu. Buda ilerleyen yıllarda hem doğaya hem de dünya üzerinde yaşan bütün canlılara büyük zararlar verebilir. Çünkü fosil yakıtların (yakılması) kullanılması, karbondioksit (CO2), kükürt dioksit (SO2) ve azot dioksit (NO2) gibi zararlı gazların, havaya salınmasına neden olur. Bu zararlı gazlardan dolayı kirlenen hava gün geçtikçe asit yağmurlarına dönüşür ve toprağa karışarak doğanın kirlenmesine yol açar. Bu da orada yaşayan bütün canlıların etkilenmesine hatta yok olmasına neden olabilir. Bundan dolayı da yenilenebilir enerji kaynaklarının popüler olmasının diğer bir sebebi de doğa dostu olmasıdır. Çünkü yenilenebilir enerji kaynaklarının doğaya hemen hemen hiçbir zararı yoktur. Bu nedenle de yenilenebilir enerjiye hem yeşil enerji hem de temiz enerji denilmektedir. Peki, Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Dünya var olduğundan beri dünya üzerinde birçok yenilenebilir enerji kaynağı bulunmaktadır. Bu yenilenebilir enerji kaynakları ise rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik (hidrolik) enerji, biyokütle (biyoenerji) enerjisi, jeotermal enerji ve dalga enerjisidir. Bu enerji çeşitlerinden en çok kullanılanları ise güneş enerjisi, hidroelektrik enerjisi ve rüzgar enerjisidir. Solar enerji yenilenebilir bir enerji kaynağı mıdır? Evet, solar enerji sistemleri yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Nerelerde Kullanıyoruz?

Çok eski yıllardan beri yenilenebilir enerji kaynaklarını hayatımızın birçok yerinde kullanıyor olsak da, son yıllarda teknolojinin gelişmesi ve nüfus artışına bağlı olarak oluşan enerji ihtiyacını karşılamak için bu enerji kaynaklarını, daha çok enerji (elektrik) üretiminde kullanıyoruz. Tabii ki enerji üretiminin yanı sıra ısıtma ve soğutma sistemlerinde, uzay ve uydu sistemlerinde, trafik lambaları ve yol levhalarında, değirmenlerde, güneş ocaklarında ve hatta elektriğin kullanıldığı hemen hemen her yerde bu yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaktayız.

Yenilenebilir enerji kaynakları, hayatımız için oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü ilerleyen yıllarda oluşabilecek enerji krizinin önüne geçmek ve gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmanın en önemli yolu kuşkusuz yenilenebilir enerji kaynaklarından geçmektedir.