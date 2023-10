Tahmini Okuma Süresi: dakika

Akıllı Şehir Veri Koordinasyon Merkezinde 6 ay boyunca süren kursun ardından üstün başarı gösteren 3 kursiyer Gazi Bilişim A.Ş.'de istihdam edildi.

Bilgisayar Programlama Teknikleri, Nesneye Dayalı Programlama- C# Geliştirme ve Uyum Eğitimlerinin sonunda yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olan tüm öğrencilere ise sertifika verildi.

Gaziantep’in ve bölgenin yazılım alanında ciddi eleman ihtiyacı olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy proje ile ilgili bilgileri paylaşarak, “ 21.yüzyıl teknoloji yılı, bilim yüzyılı. Biz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Bilim Şehri Gaziantep, Eğitim Şehri Gaziantep sloganıyla yola çıktık. Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’in talimatıyla özellikle bu bölgede yazılım sektöründe çok ciddi anlamda bir açık olduğunu tespit ettik. Gençlerimizi yazılım eğitimiyle istihdama kazandırma projesi oluştu ve bilgi işlem daire başkanlığımız bilişim anonim şirketimizle birlikte bir proje yazdık. İlk etapta bir pilot proje oluşturmaya çalıştık. Bu konuya ilgi duyan 25 kişi ile ilk projeye başlandı. Başvuru sayısı oldukça yüksekti. 600 başvuru sayısında mülakat elemeleri yapıldı. Mülakatı geçen 25 kişiye eğitim verildi. Bizim sözümüz eğitim gören kişilerin yüzde yirmisi istihdam etmek. 6 aylık eğitim süreci bitti. Kursiyerlerimiz eğitimlerini tamamladı hepsi gerçekten çok güzel eğitimler gördüler. Bizim ileri ki hedefimiz bin gencimizi yazılım alanında istihdama kazandırmak. Bu şehrin hatta bu bölgenin yazılım ihtiyacını karşılamak. Önümüzdeki süreçte tekrar bir kurs programı hazırlayıp başvuruları açıcaz. Bilim Şehri Gaziantep hedefimize bir adım daha ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Süleyman Mete Deniz ise projenin detaylarını anlattı:

“Bu projeyi duyunca çok heyecanlandık. Çünkü bölgenin yazılımcı ihtiyacı çok fazla. Bu ihtiyacı hızlıca kapatabilecek projelerden biri olarak değerlendirdik. Zaten GASMEK’lerde ciddi bir eğitim süreci var. Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin bilişim, yazılım ve teknik kısmına çok önem veriyor. Bunun için Gaziantep Bilişim kurulmuştu. Burada kendi belediyemizim ve çevre belediyelerin yazılım ihtiyaçlarını bu şirket üzerinden sağlayabiliyoruz. Başvuru sürecinde altı yüzün üzerinde başvuru oldu. Tahmin edemediğimiz bir talepti. Mülakat sonrası 25 arkadaşımız eğitimlerini aldı. Eğitim sonunda söz verdiğimiz gibi başarılı arkadaşlarımızı işe aldık. Belediye başkanımızın öncelikli amacı istihdam. Bu noktada hızlıca yola çıktık. Başarılı bitti. Programımız aşamalı şekilde devam ederek ilerleyecek.”

"Eğitim sayesinde kursiyerler, oyunlarını marketlere yükledi"

Aldığı eğitimle C# geliştirme kursunu başarıyla bitiren Mert Kanberoğlu, Gazi Bilişim A.Ş.'de işe başladığını belirterek, “Bu kursta C# ve Unity kullanarak mobil oyun geliştirme anlamında eğitimler aldık ve bu eğitimlerin sonucunda oyun geliştirerek geliştirdiğimiz oyunları marketlere yükledik. Bu kursu başlatan başta Gaziantep Büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin’e ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Mete Deniz’e teşekkür ederim” diye konuştu.

Kursu tamamlayanlardan Ahmet Şahiner, verilen eğitimlerin kişisel gelişime katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Kurs benim için çok iyi geçti. C# bilgim olduğu için ben de Unity bana değer kazandıracağını düşündüm. Kursa öyle başvurdum daha sonrasında bize ileri seviye C# öğrettiler. Ardından Unity’e geçtik. Oyun yazacak seviyeye kadar ulaştım. Başkanlarım ve hocalarım çok yardımcı oldu. Onların sayesinde çok iyi yerlere geldim ve şu anda markette bir sürü oyunlarım var” dedi.

Mehmet Sancar ise GBB’nin Unity ve C# eğitimini tamamladığını ve Gazi Bilişim A.Ş. de işe başlayanlardan biri olduğunu söyleyerek, “Haftanın üç günü ile devam eden bir süreçti. Benim hep merakım vardı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bu eğitimi sayesinde kendimi daha da geliştirmiş oldum. Burada ayrıca çalışma imkanımda oldu. Bu kursta başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.



Kaynak : PHA