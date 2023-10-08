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Adıyaman Belediyesi ve İstanbul İnsani Yardım Vakfı işbirliği ile 2 bin minik öğrenci için sinema etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte minik öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Sinema etkinliğinden büyük keyif alan çocuklar, Belediye tarafından verilen hediyeler karşısında mutluluklarını gizleyemedi.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan yetkililer, “Bu zor günlerde minik yavrularımızın yüzünün güldüğünü görmek bizleri çok mutlu ediyor. Etkinlikte sinemanın yanı sıra çocuklarımıza kalemlik, kuru boya kalem seti ve çocuk dergisi hediyelerimiz de oldu. Mutluluklarına şahit olmak bizleri daha da mutlu ediyor.” sözlerini dile getirdiler.

Etkinliğe katılan öğrenciler, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ı çok sevdiklerini ve teşekkür ettiklerini ilettiler.



Kaynak : PHA