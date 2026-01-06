Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sağlık sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekerek, sosyal medya hesabı üzerinden kapsamlı bir açıklama yaptı. Ağıralioğlu, mevcut sağlık sisteminin işleyişine ilişkin eleştirilerini dile getirirken, vatandaşın yaşadığı sıkıntılara ve sağlık çalışanlarının sorunlarına vurgu yaptı.

Ağıralioğlu mesajında, 'Bugün sağlık sistemimizde gerçeklik şudur: Randevu yok! Hasta yalnız! İlaçlar eksik! Fark ücretleri fahiş! Hekim tükenmiş! Sistem kilitlenmiş! Saatlerce randevu nöbeti tutan insanlar için mi yolunda, yoksa bir dakikada hasta muayene etmesi gereken doktorlar için mi her şey yolunda?' ifadelerini kullandı.

'Sağlığı Piyasanın İnsafına Bıraktınız'

Ağıralioğlu, sağlık sisteminin içinde bulunduğu durumu sert bir dille eleştirerek, şunları kaydetti:

'İki dakikalık muayeneyi 'hizmet', aylarca beklenen ameliyatı 'sabır' diye hiç kimse anlatamaz. Bugün sağlık sistemimizde gerçeklik şudur: Randevu yok! Hasta yalnız! İlaçlar eksik! Fark ücretleri fahiş! Hekim tükenmiş! Sistem kilitlenmiş! Saatlerce randevu nöbeti tutan insanlar için mi yolunda, yoksa bir dakikada hasta muayene etmesi gereken doktorlar için mi her şey yolunda? Sağlığı piyasanın insafına bıraktınız. Halkı düpedüz 'müşteri' yaptınız. Devleti seyirciye çevirdiniz. Sonra da millete 'sabredin' diyorsunuz! Biz buna razı değiliz!'

Ağıralioğlu, sağlık sistemine ilişkin çözüm önerilerini de paylaşarak, önleyici ve koruyucu sağlık anlayışının önemine değindi. Mesajında, 'Önleyici ve koruyucu sağlığı merkeze alan, birinci basamağı güçlendiren, hastaneleri yükten kurtaran, planlı ve sürdürülebilir bir sistemi hayata geçireceğiz. Sağlık çalışanını tüketen değil, güçlendiren; halkı müşteri değil, hak sahibi gören bir anlayışı sisteme dönüştüreceğiz. Sağlıkta adaleti, erişimi ve niteliği sağlayacağız' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE