Hasanlar mezrası elektriğe kavuştu

Önceki yıllarda yerel ve ulusal basında elektriksiz mezra olarak duyrulan, Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin de mecliste gündeme getirdiği Hamzalar Köyü Hasanlar Mezrası elektriğine Kaymakam İhsan Ayrancı sayesinde kavuştu.

Kaymakam İhsan Ayrancı, Hasanlar Mezramıza ziyarette bulundu

Yapılan çalışmaların tamamlanması ile birlikte elektriğe kavuşan “Hamzalar Köyü Hasanlar Mezramıza” ziyarette bulunan Kaymakam İhsan Ayrancı, mezrada ikamet eden ailelerle bir araya gelerek hasbihalde bulundu ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yapmış olduğu ziyarette AKEDAŞ İşletme Şefi Bayram Acar’dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam İhsan Ayrancı, proje aşamasından şebeke hatlarının döşenip elektrik verilmesi sürecine kadar emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.