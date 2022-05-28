Galeriler Yazarlar
Adıyaman 31
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.438,84
ALTIN
965,28
DOLAR
16,19
STERLİN
20,56
EURO
17,47

Gazeteci Metin Harıkçı'nın acı günü - Videolu Haber

Adıyaman'da, uzun yıllar basın sektöründe görev yapan ve geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Gazeteci Metin Harıkçı'nın babası Sefer Harıkçı, son yolculuğuna uğurlandı.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 13:52
9 Okunma
Gazeteci Metin Harıkçı'nın acı günü - Videolu Haber

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun süredir geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Sabah Gazetesi Temsilcisi ve Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı'ın babası Sefer Harıkçı, sabaha karşı doktorların tüm cabasına rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Sefer Harıkçı için Yeni Merkez Mezarlık Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine;  Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, yakınları ile çok sayıda ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.
Öğle namazı sonrası Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, tarafından kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Üniversitesi kompozisyon yarışması düzenlendi
SANKO Üniversitesi kompozisyon yarışması düzenlendi
İHH Sudan’da cami inşa etti - Videolu Haber
İHH Sudan’da cami inşa etti - Videolu Haber
Yaralı bulunan dağ keçisi ile kartal koruma altına alındı
Yaralı bulunan dağ keçisi ile kartal koruma altına alındı
Minikler yangın eğitimi aldı
Minikler yangın eğitimi aldı
Çelikhan'da sokak hayvanları aşılama çalışması
Çelikhan'da sokak hayvanları aşılama çalışması
Nesli tükenme tehlikesinde olan akbaba doğaya salındı - Videolu Haber
Nesli tükenme tehlikesinde olan akbaba doğaya salındı - Videolu Haber
Başkan Çelik: Koyun keçi süt üretiminde yüzde 9,5 arttı
Başkan Çelik: Koyun keçi süt üretiminde yüzde 9,5 arttı
Kore Gazisi Ramazan Yurt’a son görev
Kore Gazisi Ramazan Yurt’a son görev
Adıyaman'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Adıyaman'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Hayvan dostu Adıyaman Belediyesi yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı
Hayvan dostu Adıyaman Belediyesi yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı
Başkan Kılınç, Asfalt çalışmalarını yerinde inceliyor
Başkan Kılınç, Asfalt çalışmalarını yerinde inceliyor
Adıyaman'da kötü koku ve hastalık tehdidine izin verilmiyor
Adıyaman'da kötü koku ve hastalık tehdidine izin verilmiyor
Tüp Bebek Nedir? Tüp Bebek Kimlere Yapılır?
Tüp Bebek Nedir? Tüp Bebek Kimlere Yapılır?
Konukoğlu: İşi bilmek tek başına yeterli olmuyor önemli olan iyi yönetmektir
Konukoğlu: İşi bilmek tek başına yeterli olmuyor önemli olan iyi yönetmektir
Başkan Kılınç: İhtiyaç duyulan yatırımları yapmaya devam edeceğiz
Başkan Kılınç: İhtiyaç duyulan yatırımları yapmaya devam edeceğiz
Çiftçilere 34 süt sağım makinesi ile 4 süt soğutma tankı dağıtıldı - Videolu Haber
Çiftçilere 34 süt sağım makinesi ile 4 süt soğutma tankı dağıtıldı - Videolu Haber
Küresel Isınma Kurultayı’nın 17’ncisi İzmir’de yapıldı
Küresel Isınma Kurultayı’nın 17’ncisi İzmir’de yapıldı
Adıyaman'da özel harekat polisi toprağa verildi - Videolu Haber
Adıyaman'da özel harekat polisi toprağa verildi - Videolu Haber
Bayraktar: Pandemi, kuraklık, savaş nedeniyle gıda krizleri ve kıtlık başladı - Videolu Haber
Bayraktar: Pandemi, kuraklık, savaş nedeniyle gıda krizleri ve kıtlık başladı - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bahar şenliği coşkusu - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bahar şenliği coşkusu - Videolu Haber
Yaralı yavru dağ keçileri tedaviye alındı - Videolu Haber
Yaralı yavru dağ keçileri tedaviye alındı - Videolu Haber
Trafik polislerden kazada yaralanan vatandaşa ziyaret
Trafik polislerden kazada yaralanan vatandaşa ziyaret
Başkan Işık: Engelleri birlikte kaldıralım
Başkan Işık: Engelleri birlikte kaldıralım
Başkan Bilgiç’ten Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Bilgiç’ten Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Kılınç'tan 'Engelliler Haftası' mesajı
Başkan Kılınç'tan 'Engelliler Haftası' mesajı
Adıyaman'da 'Engelliler Haftası' kortejle başladı - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Engelliler Haftası' kortejle başladı - Videolu Haber
Adıyaman'da bandrolsüz 400 kilo sucuk ele geçirildi
Adıyaman'da bandrolsüz 400 kilo sucuk ele geçirildi
Adıyaman Belediyesi'nde yangın tatbikatı - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi'nde yangın tatbikatı - Videolu Haber
Yeşilyurt Mahallesi'nde freze çalışması
Yeşilyurt Mahallesi'nde freze çalışması
Adıyaman'da temizlik seferberliği başlatıldı
Adıyaman'da temizlik seferberliği başlatıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim