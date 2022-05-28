Gazeteci Metin Harıkçı'nın acı günü - Videolu Haber

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun süredir geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Sabah Gazetesi Temsilcisi ve Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı'ın babası Sefer Harıkçı, sabaha karşı doktorların tüm cabasına rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Sefer Harıkçı için Yeni Merkez Mezarlık Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, yakınları ile çok sayıda ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.

Öğle namazı sonrası Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, tarafından kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

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