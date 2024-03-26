YADER Adıyaman İl Temsilcisi Muhammet Ballı yaptığı açıklamada, Uzun yıllardır farklı sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük esası üzerine çalıştığını ve yaklaşık üç ay önce YADER Adıyaman İl Temsilciliğini aldığını ve bu süreçten sonra Yader Adıyaman olarak yardıma devam ettiklerini belirtti.

Ballı, kendisinin de yetiştirme yurtlarında büyüdüğünü söyleyerek, 2010 yılında Yurtta büyümüş ve bugün ülkenin bir çok bölgesinde farklı kamu kurumlarında görev yapan kader arkadaşlarının birlikte kurmuş olduğu ve merkezi Ankara'da bulunan ve Salih Çetin'nin genel başkanlığını yaptığı YADER Adıyaman İl Temsilciliğini almış bulunmanın verdiği heyecanla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Yetimin halinden en iyi kendilerinin anladığını ve asrın felaketi deprem sonrası çalışmalarını yetim kalmış kardeşlerimize yönelik daha aktif olarak devam edeceklerini söyleyerek hayırsever vatandaşlarımıza destek çağrısında bulundu.

Ballı, Şuana kadar 300 yetim çocuğumuza bayramlık hediye ettiklerini ve 100 kumanya dağıtımı yaptıklarını bu yardımların yıl boyunca devam edeceğini söyledi.



Kaynak : PHA