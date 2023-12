Tahmini Okuma Süresi: dakika

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda ilk olarak Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Vali Şıldak, basın bilgilendirme toplantılarını belirli aralıklarla gerçekleştireceklerini belirtti.

Şanlıurfa’nın Türkiye’nin en kritik ve hassas bölgelerinden birinde yer aldığını hatırlatan Vali Şıldak, kentin 221 kilometrelik sınır hattına sahip olduğunu belirterek, güvenliğin her zaman ön planda olması için hatasız çalışmaları gerektiğini söyledi.

25 Ağustos-25 Aralık 2023 tarihleri arasındaki uyuşturucu ile mücadeleye yönelik istatistikleri açıklayan Vali Şıldak, “Uyuşturucu toplumları zehirleyen, ülkemizde de özellikle gençlerimizi hedef alan ve ilimizde kendini bilen, sağduyulu, vatan sevgisi ile dolu sokaktaki her vatandaşımızın en çok yakındığı konulardan biri olarak bizim de özellikle yoğunlaştığımız, mücadele verdiğimiz alanların başında geliyor. Bağımlılıkla ve uyuşturucu ile mücadele konusunda gerek narkotik birimlerimiz gerekse bütün polisimiz ve jandarmamız üstün bir gayretle çalışıyor. Bu çalışmanın, odaklanmanın ve yoğunlaşmanın sonuçlarını rakamlara da yansıttık Allah'a şükürler olsun. Geçen yıl aynı dönemde skunk yakalaması 428 kilogram iken bu yıl bin 669 kilogram gibi yüzde 390'lık bir artışla rekor seviyede oldu. Ben güvenlik birimlerimizi özellikle bu başarılı sonuçtan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Son yıllarda dünya ölçeğinde ve ülkemizde hayatları karartan en etkili uyuşturucu maddelerden biri olan metamfetamin yakalamalarına da değinen Vali Şıldak, “Geçen yılki yakalamamız 21 kilogramken bu yıl yüzde 95'lik bir artışla 41 kilogram ile sonuç almışız. Bonzai geçen yıl 645 gram gibi küçük bir miktar iken bu yıl 3 kilogramın üzerinde bir rakam elde etmişiz ve yüzde 368'lik bir artış söz konusudur. Hint keneviri konusunda ise özellikle jandarmamızın yaptığı çalışmalarla, bu yıl rekor seviyede yakalamayla 161 bin 796 kök hint keneviri ele geçirildi. Bu, geçen yıla göre yüzde 3 bin 596'lık bir artış demek oluyor. Geçen yıl yakalanan miktar ise 4 bin 378 adet. Sentetik hap konusunda da rekor seviyede yakalamayla 4 aylık sürede geçen yıl 8 bin 275 olan rakam bu yıl 135 bin 864'e ulaşmış durumda. En kolay bulunan, en ucuza elde edilen bu sentetik haplardaki artış oranımız bin 542’dir. Bu yakalamalar olurken gözaltına alınan ve tutuklanan kişiler, şüpheliler, zehir tacirlerine baktığımızda gözaltına alınan uyuşturucu ticareti yapan kişi sayısının 607’den 726’a yükselerek yüzde 21 artış gösterdiğini ve tutuklanan kişi sayısının ise 241’den bu yıl 324’e yükselerek yüzde 34’lük bir artış gösterdiğini de ifade ediyorum. Bu mücadelenin artarak devam edeceği noktasında bütün kamuoyumuzun bilgisinin olmasını da özellikle istiyorum.” diye ifade etti.

Sürdürülen çalışmalarla Şanlıurfa’da geçen yıla oranla hırsızlık konusunda azalma olduğuna dikkat çeken Vali Şıldak, “Asayiş suçları ile ilgili, özellikle hırsızlıklar konusunda da iyiye giden bir süreç var. Geçen yıl 2 bin 842 olan hırsızlık olayı sayımız ilimiz genelinde 2 bin 56’ya düşmüştür. Yüzde 28’lik bir düşüş ve iyileşme olduğunu da memnuniyetle ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantıda trafik düzenlemeleri ve denetimler konusunda da bilgiler aktaran Vali Şıldak, “Trafik kazaları konusunda bildiğiniz gibi son derece duyarlıyız. Trafikte her yıl çok sayıda insanımızı trafik terörüne kurban veriyoruz. Bunun kat kat üstünde de insanımız yaralanıyor, engelli olarak hayatına devam etmek zorunda kalıyor, yuvalar gerçekten yıkılıyor. Trafik kazalarında maalesef artış var. Şanlıurfa'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15’lik bir artışla karşı karşıyayız. Geçen yıl bin 507 olan kaza sayısı bu yıl bin 731 olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.

Şanlıurfa’da trafik konusunda çalışmalara hızla devam ettiklerini söyleyen Vali Şıldak, “Şanlıurfa’nın huzurlu bir şehir olması gerektiği gerçeğinden hareketle bildiğiniz gibi denetimlerimizi arttırdık ve yoğunlaştırdık. Bu itibarla geçen yıl denetlenen araç sayısı bu yılla kıyaslandığında 545 bin olan sayıyı bu yıl 693 bine çıkarmışız ve yüzde 27'lik bir artış söz konusudur. Trafik para cezası uygulanan araç sayısındaki artış yüzde 51, buna da bütün vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Geçen sene yaklaşık 96 bin araca trafik para cezası uygulanmışken son 4 aylık dönemde 145 bin araca trafik para cezası uygulamış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Kırmızı ışık ihlallerine de değinen Vali Şıldak, “Bilhassa il merkezinde kırmızı ışıkla ilgili hassasiyet gösteriyoruz. Geçen yıl sadece 3 bin araca kırmızı ışık ihlali yaptığı için para cezası uygulanmış iken bu yıl bu sayı 14 bin 53'tür. Yüzde 371’lik bir artış söz konusudur. Geçen yıl 4 bin 256 aracın trafikten men işlemi yapılmışken bu yıl 6 bin 702 araç trafikten men edilmiş ve artış oranı yüzde 57 olarak gerçekleşmiştir” cümlelerine yer verdi.

Şanlıurfa’da motosikletlere ayrı bir parantez açılması gerektiğini ifade eden Vali Şıldak, kentte meydana gelen her 10 kazanın 3’ünde motosikletlerin yer aldığını kaydetti.

Vali Şıldak, “Motosiklet kullanımı ilimizde bir hayli yaygın. Her 10 kazanın 3’üne motosikletler karışıyor. Bu bizi uyaran, sinyal veren bir gerçek ve bu itibarla geçen yıl ceza yazılan motosiklet sayısı 4 bin 400 iken bu yıl 21 bin 900 olmuş ve yüzde 396’lık bir artış olmuş. Trafikten men sayısında ise yüzde 283’lük bir artış söz konusudur. Bütün bunlar vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini, trafik güvenliğini sağlamaya yönelik caydırıcı tedbirlerdir. Şunu da özellikle trafik başlığı altında vurgulamak istiyorum. Amacımız kesinlikle ceza uygulamak, insanlarımızı bu konuda yormak ve korkutmak değildir. Esas olan kuralların uygulanabilirliğini sağlamaktır. Birimlerimiz, trafik ekiplerimiz bu uygulamaları yaparken aynı zamanda bilgilendirme yapıyorlar, uyarıda bulunuyorlar ve adeta vatandaşlardan ricada bulunarak trafik kurallarının önemini aktarıyorlar.” dedi.

25 Ağustostan bu yana kentte gerçekleştirilen operasyonlar ve yakalanan şahıslarla ilgili konuşan Vali Şıldak, “Bildiğiniz gibi yine İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda özellikle son dönemde toplumumuzda suçlu olarak dolaşan kişilerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yani hapis cezası olan, hapis cezası kesinleşmiş, aslında cezaevinde olması gereken bir şahıs bizim caddemizde, sokağımızda dolaşmaması gerekir. Yine hakkında arama kararı, yakalama kararı bulunan bir kişinin elini kolunu sallayarak dolaşmaması gerekir. Bizim bunları yakalayıp adalet mercilerine, adli makamlara teslim etmemiz gerekir. Bu itibarla da yine emniyetimiz, jandarmamız büyük gayretle çalışmalar yürütüyorlar. Son 4 ay içerisinde adli makamlarca aranmakta olan 2 bin 196 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. Yakalama emri ile aranması bulunup da yakalanan kişi sayısı ise 5 bin 298 kişidir. Bakıyoruz yakalanan terör örgütü mensubu sayısı 138 kişi ve bu geçen yıla göre 34’lük bir artış göstermiş. Tutuklanan organize suç örgütü mensubu sayısı, halk arasındaki adıyla çeteler, suç şebekeleri Şanlıurfa’da varlık gösterememeli ve kesinlikle bunlara hayat hakkı tanımamamız gerekiyor. Bunların üzerine gidiyoruz, en kararlı şekilde mücadelemizi veriyoruz. Geçen yıl 14 olan organize suç örgütü mensubu tutuklaması bu yıl 33’e ulaşmış, kaçakçılık suçu şüphelisi ise 8’den 11’e çıkmış durumda. Dolandırıcılık suçundan tutuklanan kişi sayısı ise 48’den 63’e yükselmiş. Organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyon sayısı geçen yılın aynı döneminde 4 iken bu yıl son 4 aylık dönemde 9’a yükselmiş. Kaçakçılık operasyonu sayısı 13 iken 15’e, dolandırıcılıkla ilgili operasyon 3 iken 6’ya, narkotik operasyonu ise 42’den 65’e yükselmiş durumda. Bütün bu göstergeler içinde bulunduğumuz durumda bütün suçlara ve suç unsurlarına yönelik ilimizdeki mücadelenin terör, göçmen kaçakçılığı, aranan kişilerin yakalanması, narkotik suçlar, trafik suçları başta olmak üzere bu alanlara yönelik emniyet ve jandarmamızın, kolluk birimlerimizin dirayetli duruşuyla ve özverili çalışmalarıyla bu kısa dönemde aldığı mesafeyi, gösterdiği gelişmeyi gözler önüne sermektedir.” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’da güvenli ve huzurlu bir şehir algısı oluşturmak istediklerini kaydeden Vali Şıldak, “Şanlıurfa'nın pek çok alandaki olumsuz olarak yansıyan algılarının tamamının iyileştirilmesi noktasında kararlıyız. Bunun en başında Şanlıurfa'da çok olay oluyor, istenmeyen olaylar sıklıkla yaşanıyor durumunu bitirmek istiyoruz. Bunu da hep beraber yapacağız. Sizlerin, halkımızın desteğiyle ve bizim çalışmamızla, bu çalışmaları yaparken de tamamen verilere dayalı, bilgilere dayalı ve analizler yaparak hareket edeceğiz.” diye söyledi.

Vali Şıldak: 112 vatandaşlarımızın emrinde

İçişleri Bakanlığı himayelerinde Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen UYUMA programına da değinen Vali Şıldak, 112 Acil Çağrı Hattının vatandaşların emrinde olduğunun altını çizerek, her türlü suç ve suçluyu telefonlara indirilen UYUMA programıyla da kolluk kuvvetlerine bildirebileceklerini hatırlattı.

Vali Şıldak, “Yine vatandaşlarımızdan destek beklediğimiz özellikle bu mücadele konusunda uyuma programına da bir parantez açmak istiyorum. Uyuma programı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve telefonlara indirilen bir aplikasyon olup bu program sayesinde vatandaşlarımız çok kolay basit bir uygulama ile bir butonuna dokunarak ihbarda bulunabiliyor. Suç olan bölgeyi, tereddüt edilen, şüphe duyulan kişileri ihbar edebiliyor ve kimlik bilgileri tamamen gizli kalmak süratiyle bu ihbarı gerçekleştirmiş oluyor.

Çok kısa sürede narkotik birimimiz, ekiplerimiz o bölgeye giderek gereğini yapıyor. Bunun yaygınlaşması için biz vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Açıkçası bütün suçlar konusunda uyuşturucu başta olmak üzere bütün suç konularında ihbar bekliyoruz. Biz artık çalışmalarımızı planladık, kendimize güveniyoruz. Devlet kurumları olarak bu konuda sorumluluğumuzu sonuna kadar yerine getirdiğimizi düşünüyoruz, vatandaşlarımızdan da destek istiyoruz. Bütün esnafımızdan, mahalle sakinlerimizden, kamu görevlilerimizden, öğretmenlerimizden, imamlarımızdan, o çevrede oturan bütün kişilerden ihbar bekliyoruz. 112 sizin emrinizde, 112’yi çevirmeniz yeterli ve uyuma programının tuşuna dokunmanız yeterlidir, bu konuda desteklerinizi esirgemeyeceğinizi düşünüyoruz.

Daha güvenli, daha huzurlu, sokaklarının daha istenilen ortamlara dönüştüğü bir Şanlıurfa için biz, emniyetimiz, jandarmamız, kaymakamlıklarımız ve bütün kurumlarımızla iş birliği içerisinde son derece dirayetli ve süreklilik arz edecek, tutarlı bir çalışma takvimi başlatmış olduk. Güvenli ve huzurlu bir Şanlıurfa için hep beraber çalışalım, lütfen çevrenizde olup biten, hukuka, kanuna aykırı, halkımızı rahatsız eden bütün gelişmeleri 112 ihbar hattıyla paylaşın, güvenliğiniz ve huzurunuz için bize destek verin.” şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının sorularının da cevap bulduğu basın toplantısına Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile birlikte müdür yardımcıları ve komutan yardımcıları katıldı.



Kaynak : PHA