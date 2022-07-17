Çapa motoru devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Havutlu köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen çapa motorunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada A.E.G., M.D., A.F.Y., Z.G., R.G., E.G., A.G., Ö.G. ve H.G., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tut Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Ali Murtaza Yücel (30), yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yücel’in cansız bendeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ali Murtaza Yücel (30), köy koruyucu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA