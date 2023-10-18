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Sempozyumun Siraceddin Urmevi’ye ve onun düşünce dünyasına hasredilmiş ilk sempozyum olma özelliğini taşıdığını dile getiren Taşkıran, Siraceddin Urmevi’nin türbesinde anma programı düzenleneceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran, “20-21 Ekim 2023 tarihlerinde Konya Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan “13. Yüzyıl Türk-İslam Düşüncesinin Kurucu Aklı: Siraceddin Urmevi ” adlı sempozyumda uzman akademisyenlerin katılımlarıyla dönemin siyasi ve sosyal yapısı yanında Siraceddin Urmevî’nin mantık, felsefe, kelam ve hukuk anlayışını ve düşünce dünyamıza katkıları incelenecektir” dedi.

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