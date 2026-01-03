Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandüken, 2025 yılının esnaf açısından çok da olumlu geçmediğini belirterek, 2026 yılına umutla girildiğini söyledi. Palandüken, yüksek enflasyonun seyrinde düşüş yaşansa da, emtia fiyatları ve temel tüketim maddelerindeki bozulmanın devam ettiğini vurguladı.

Yüksek Fiyatların Temel Nedenleri

Palandüken, sebze ve meyvelerde meydana gelen arz sorunları ile bakliyat ve temel gıda ürünlerindeki bozulmaların fiyatların yüksek seyretmesine yol açtığını belirtti. Buna rağmen esnafın, ekonomik gelişmeler ve yapılması beklenen düzenlemeler nedeniyle 2026 yılı için daha umutlu olduğunu aktardı.

'Enflasyonun düşüş yönündeki beklentiler ve kadük kalan bazı kanunların hayata geçirilmesi, esnafın rahatlamasını sağlayacaktır. 2026 yılı daha olumlu geçecektir' diyen Palandüken, esnafın temel sorunlarının çözülmesinin önemine dikkat çekti.

7 Bin 200 Prim Günü ve Sosyal Güvenlik Talepleri

Palandüken, esnafın uzun süredir yaşadığı 7 bin 200 prim günü mağduriyetinin hâlen giderilmediğini söyledi. Sosyal güvenlik alanında norm birliği sorunlarının devam ettiğini belirten TESK Başkanı, '7 bin 200 prim gününün 9 bin günle eşitlenmesi ve perakende faaliyetini düzenleyen yasa tasarısındaki eksikliklerin giderilmesi esnaf için hayati önemdedir' ifadelerini kullandı.

Zincir Market Düzenlemeleri ve Kira Stopajı

Esnafın satış sektöründe haksız rekabetle karşı karşıya olduğunu kaydeden Palandüken, zincir marketlerde ekmek ve sigara gibi ürünlerin satışına ilişkin kısıtlamaların, yasal düzenleme çıkıncaya kadar tebliğlerle hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kira stopajının devam etmesinin esnaf için büyük bir yük oluşturduğunu belirten Palandüken, 'Gayrimenkul sahibi kira geliri üzerinden vergi öderken, esnaf da yüzde 20 oranında stopajla karşı karşıya kalıyor. Ortalama 20 bin liralık bir kira için esnaf aylık 4 bin lira ek vergi ödemek zorunda kalıyor' ifadelerini kullandı.

Enerji ve Maliyet Yükleri

Palandüken, doğal gaz ve elektrik kullanımında bugüne kadar uygulanan devlet desteklerinin belirli tüketim miktarlarını aşan esnaf için maliyetleri artırdığını ifade etti. 'Bugün birçok esnaf, dükkân kirasını aşan elektrik ve doğal gaz faturalarıyla karşı karşıya. Kira kesintileri, enerji giderleri ve diğer girdi maliyetleri bir arada düşünüldüğünde esnafın mali yükü sürdürülemez hâle geliyor' dedi.

KDV ve Kredilerde Adil Düzenleme Gerekliliği

Esnafın kredi ve KDV uygulamalarındaki sorunlarına da değinen Palandüken, 'Esnaf yıllardır faiz deftersiz çalışıyor. Bu nedenle piyasaya göre ucuz görünen kredi modelleri, esnaf için pahalı hale geliyor. Ayrıca yüzde 1 oranla alım yapılan ürünün yüzde 10 KDV'ye tabi tutulması gibi adaletsizliklerin giderilmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Esnafın Gücü Türkiye Ekonomisini Güçlendirir

Palandüken, ekonomik istikrar ve esnafın güçlenmesinin birbirine bağlı olduğunu belirterek, 'Ekonomik istikrarın sağlanması, esnafın rahatlatılması ve güçlenmesi için gerekli düzenlemelerin gecikmeden hayata geçirilmesi zorunludur. Esnaf ayakta kalırsa Türkiye ekonomisi de güçlenecek ve rekabet gücü korunacaktır' ifadelerine yer verdi.

