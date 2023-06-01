Her yaştan insan altın künye modelleri takmayı tercih edebilir. Günümüzde çocuktan yetişkine herkese uygun künye üretimi yapılıyor. En çok tercih edilen künye modellerinden birisi kelebekli olanlardır. Özellikle çocuklar bu tarz künyeleri çok sever. Ebeveynler çocuklarına hediye almak istediğinde genelde künyeye yöneliyor. Dilerseniz siz de künye satın alabilirsiniz.

En az kelebekli modeller kadar tercih edilen altın künye modelleri uğur böcekli künyelerdir. Çocuklar bu tarz hayvan motifli künyeleri severek takıyor. Çocuğunuz, kardeşiniz ya da çevrenizde tanıdığınız çocuklara künye almak istediğinizde bu tarz modelleri gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Son zamanlarda piyasada bir hayli satış yapan modeller arasındadır.

Altın Künye Modelleri ve Fiyatları

Sektörde çok satan altın künye modelleri arasında balıklı künyeler bulunuyor. Çocukların ilgiyle karşıladığı künyelerden bir başkası ise tahmin edilebileceği üzere çilekli modellerdir. Araştırma yaptığınızda çocuk yetişkin demeden her yaşa uygun künye bulmanız mümkündür. Bütçenize uygun künye bulmak için biraz inceleme yapmanız gerekiyor. Kaliteli ve uygun fiyatlı künyeler için https://www.emajewellery.com.tr/altin-bileklik adresine tıklayın.