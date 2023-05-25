Cumhurbaşkanlığı ve 28 Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde istifa eden başhekiminin yerine Radyoloji Uzmanı Doçent Doktor Mehmet Şirik, atandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başhekim olarak atanan Doçent Doktor Mehmet Şirik, göreve başladı. Göreve başlayan Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Anabilim Dalı Başkanı olan Doçent Doktor Mehmet Şirik, depremin yaşattığı yıkımla birlikte sağlık alanında da yaşanan sorunların çözümü noktasında ayağı kaldırmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Başhekim Şirik'in Özgeçmişi

1976 Adıyaman / Merkez doğumlu olup ilköğretimini Adıyaman’da tamamladı. 2000 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu. 2000-2003 yılları arasında Yozgat ili Şefaatli ilçesinde pratisyen hekimlik yaptı.

2008 yılında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji alanında Uzmanlık eğitimini tamamladı. 2008-2009 yıllarında Kocaeli Gölcük Donanma komutanlığı asker hastanesinde tabip asteğmen/teğmen olarak askerlik görevini ifa etti. 2009-2013 yılları arasında sırasıyla Adıyaman kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi ve Adıyaman devlet hastanelerinde Radyoloji Uzmanı olarak çalıştı.

2013 yılı itibariyle Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim dalında Yardımcı Doçent olarak Öğretim Üyeliği görevine başladı. 2016-2018 yılları arası Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Radyoloji Klinik Sorumlusu olarak hizmet etti.

2019 yılında Dahili Bilimler, Radyoloji alanında Tıp Doçenti oldu.

2021-2022 yılları Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, ayrıca Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği, Disiplin Kurulu üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkan Yardımcılığı, Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonu üyeliği ve Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Yurt dışı ve yurt içi bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makale, olgu sunumu, sözlü ve yazılı poster sunumları bulunmaktadır.

Evli ve dört çocuk babasıdır.