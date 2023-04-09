Türkiye genel seçimlerine sayılı günler kala 64 milyonu aşkın vatandaş 14 Mayıs 2023 tarihinde 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gitmeleri beklenirken Adıyaman'da partilerin adayları belirlendi.

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesi siyasi partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilirken, Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti de listeyi YSK'ya verdi.

İYİ Parti'nin YSK'ya verdiği listede mevcut 36 milletvekilinden 22'si yer almadı. Listede, CHP ile uygulanan "fermuar" sistemi dolayısıyla Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize ve Van illerinde aday gösterilmedi. CHP'nin de Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde aday çıkarmamasıyla iki parti 16 ilde ortak aday belirlemiş oldu.

Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona ermesiyle AK Parti ve İYİ Parti'nin ardından CHP de listesini YSK'ya teslim edilmesiyle aday listeleri sızdı.

İlk sırada Alet ve Kalkınma Partisi ( AK Parti) Adıyaman Milletvekili Adaları Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve Ziya Polat olarak listede yerini aldı.

Hemen yanında ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Aday sıralaması ise şu şekilde yer verildi:

"Avukat Abdurrahman Tutdere, Kenan Doğan, Adnan Ağır, Ömer Turan ve son adaya ise kadın seçimi kadın olarak belirlendiğine ise Songül Varki Yıldırım olarak değerlendirildi."



Kaynak : PHA