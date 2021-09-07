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Vekil Ahmet Aydın: Erken seçim yok

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz'a gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, erken seçimin gündemlerinde olmadığını ve seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi.

07 Eylül 2021 Salı 11:18
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Vekil Ahmet Aydın: Erken seçim yok

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulunan Aydın, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu.

“Seçim 2023 yılında yapılacak”

Gündemlerinde erken seçimin olmadığını kaydeden Aydın, “Kesinlikle gündemimizde erken seçim diye bir şey yok. Salgın nedeniyle biliyorsunuz bir yılı aşkın suredir vatandaşlarla ayrı kaldık, toplanma ve sosyal mesafe gibi nedenlerle oluşan bu hasreti sonlandırmak için, vatandaşlarla temasımızı artırdık. Zaten biz parti olarak her zaman sahadayız vatandaşla iç içeyiz. Cumhurbaşkanlığı yönetim modeline geçiş sebebimizde biliyorsunuz sık sık seçim yapılması, koalisyonlar vesairedir.  Zamanında seçim yapılması yürütme için projelerini tamamlamada önemli fırsatlar doğuruyor, seçim endişe kaygısı olmadan yönetenler rahat bir şekilde çalışma durumunda kalıyor. Cumhur ittifakının diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi de, bizde AK Parti olarak ortak kararımız seçimi zamanında 2023 yılında yapmaktır” dedi.

“Bizi var eden, AK Parti’nin güç aldığı yegane merci milletimizin ta kendisidir”

Aydın, konuşmasının devamında ise, “TBMM’de çalışmalarının dışında oluşan her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi önceliyoruz bizim siyaset anlayışımızın da gereği bu zaten. AK Parti siyasetini diğer siyasi partilerden ayıran en önemli etmende budur.  Bizi var eden ve AK Parti’nin güç aldığı yegane merci milletimizin ta kendisidir. Bir başka yerden güç almıyoruz, muhalefetin yaptığı gibi Joe Biden’in seçilmesinden ve seyre medet ummuyoruz, muhalefetin yaptığı gibi ne NATO’dan, ne Avrupa’dan, ne başka yerden, nede içimizdeki İrlandalılardan medet ummuyoruz.  Ne çetelerden ne PKK’dan nede kandile yaslanarak güç almıyoruz bizim yegâne gücümüz milletin desteği duasıdır” diye konuştu.

Kaynak: PHA
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Vekil Ahmet Aydın: Erken Seçim YokGAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz
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