Ulubey: Kadınların haklarının korunduğu eşit ve adil bir dünya diliyorum

Ulubey açıklamasında,"Yer yüzünde gördüğünüz her şey kadınların eseridir." diyerek, 88 yıl önce bugün seçme ve seçilme hakkını kazandırarak attığı büyük adımla tüm dünyaya örnek olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyorum. Kadın halinle sen yapamazsın” diyen düşüncelerin karşısında dimdik durarak hayatımızın farklı alanlarında var olan, zorluklarla mücadele eden tüm kadınların haklarının korunduğu eşit ve adil bir dünya diliyorum.

Fedakârlıkları, emekleri ve sevgileriyle insanlığın umudunu yeşerten tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. Kadını güçlü kılan toplumlar güçlüdür" dedi.