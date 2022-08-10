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Tutdere’den tütün hastalığına önlem alınması için Tarım Bakanlığı’na önemli çağrı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Çelikhan Ziraat Odası’nı ziyaret ederek Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya ile bir araya geldi

10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:51
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Tutdere’den tütün hastalığına önlem alınması için Tarım Bakanlığı’na önemli çağrı

Bu sene tütünde yaşanan hastalık nedeniyle tütün rekoltesinde tehlike çanlarının çaldığının altını çizen Milletvekili Tutdere, hastalığın tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulundu.
"Milli servetimizin yok olmaması için ilgili kurumların harekete geçmesini bekliyoruz"
Hastalık nedeniyle çiftçilerin büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden CHP'li Tutdere,"Şu an gerçekten can yakıcı bir meseleyle karşı karşıyayız. Burası sarmalık tütünün başkenti sarmalık tütün üretiminin yapıldığı bir ilçemiz. Ancak bu yıl üründeki bir hastalık nedeniyle şu anda çiftçilerimiz büyük bir mağduriyet yaşıyor yaşıyor. Buradan hem Tarım Bakanlığı’na hem Adıyaman Valiliği’ne ve Adıyaman Tarım İl Müdürlüğü’ne çağrı yapıyoruz. Çelikhan bölgesi başta olmak üzere Adıyaman’ın genelinde özellikle sulu tütün tarımının yapıldığı bölgelerde bu amansız hastalığın sebeplerinin araştırılması ve bir an evvel gerekli tedbirleri alınması konusunda çalışma yapılmasını halkımız bekliyor, biz de vatandaşlarımızın adına bunu talep ediyoruz. Bu hastalığın yerinde tespit edilerek çözümü konusunda gerekli çalışmaların yapılması, araştırmanın yapılması elzemdir.  Aksi takdirde tütünde ciddi bir rekolte düşüşü olacağı bir gerçekliktir. Bu milli servetin yok olmaması için ilgili kurumların harekete geçmesini bekliyoruz."dedi.
"Hastalıktan dolayı tütün rekoltesi yüzde 50 düşecek"
Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya tütün rekoltesinde yüzde 50’lik bir rekolte kaybı yaşanacağının altını çizerek,"Bu yıl bir hastalıktan dolayı tütün rekoltemiz yüzde 50 düşüyor. Bundan dolayı biz sıkıntılıyız. Gerekli araştırma ekiplerinin kurularak bu hastalığın çaresinin bulunmasını istiyoruz. Kooperatiften dolayı, yüksek vergiden dolayı tütün satışlarımız zaten düştü. Biz çoğunu bu sene yapraklı olarak sattık. Bizim şu anda elimizde fazla tütün yok. 35 ton kadar tütünümüz var." dedi.

Kaynak: PHA
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