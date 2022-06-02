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Tutdere: Artanlılar elektrik zamlarından dolayı içecek su bulamıyor - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanın Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere Artan köyünde yaşanan su sıkıntısını TBMM Genel Kurul gündemine taşıdı.

02 Haziran 2022 Perşembe 18:56
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Tutdere: Artanlılar elektrik zamlarından dolayı içecek su bulamıyor - Videolu Haber

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milletvekili Tutdere, Artan köyünde yaşayan vatandaşların içme suyu ve sulama suyu konusunda büyük sıkıntı yaşadığını ifade ederek gerekli çalışmaların yapılması için Adıyaman Valiliği ile AK Parti iktidarına çağrıda bulundu.
"Artan halkı içmeye su bulamıyor"
Geçtiğimiz günlerde Artan köyüne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında köyde yaşayan vatandaşların su konusunda yaşadığı sıkıntıya bizzat şahit olduğunu dile getiren Milletvekili Tutdere, “Hafta sonu ziyaret ettiğim Adıyaman'ımızın merkeze bağlı Artan köyünde yaşayan halkın mağduriyetinden sizlere söz etmek istiyorum. 300 haneli köyümüzde yaşayan halk içmeye su bulamıyor, tarlasını sulamaya su bulamıyor.” dedi.
"Pınaryayla göleti yapılmadı,  artanlılar mağdur edildi"
Elektrik zamlarından dolayı köy sakinlerinin büyük bir mağduriyet yaşadığının altını çizen Milletvekili Tutdere, elektriğe yapılan zamlardan dolayı köy sakinlerinin kuyu dinamolarını çalıştıramadığını dile getirdi.
Pınaryayla göletinin yapılmamasından dolayı köy sakinlerinin büyük mağduriyet yaşadığını dile getiren Milletvekili Tutdere, “İktidar tarafından verilen bütün sözler bugüne kadar yerine getirilemedi, Pınaryayla göleti bir türlü yapılamadı. Kuyu var, elektrik var ancak elektrik zamlarından dolayı vatandaş kuyuyu çalıştıramadığı için içmeye su bulamıyor.” ifadelerini kullandı.
"Pınaryayla göleti için verdiğiniz sözleri yerine getirin"
Pınaryayla göletinin yapımı konusunda verilen sözlerin yerine getirilmesi için iktidara ve Adıyaman Valiliği’ne çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Buradan iktidara ve Adıyaman Valiliği’ne açıkça çağrı yapıyorum: Pınaryayla  göleti için verdiğiniz sözleri ne zaman yerine getireceksiniz? İçme suyunda kullanılan elektrikteki vergilerin kaldırılması için çalışmaları ne zaman başlatacaksınız.” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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