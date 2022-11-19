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Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi seçim anket sonuçlarını paylaştı

Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi, tarafından 2023'ün Haziran ayında yapılması beklenen seçimler ilgili 6 ilde yapılan yüz yüze anket çalışması sonuçlarını açıkladı.

19 Kasım 2022 Cumartesi 15:13
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Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi seçim anket sonuçlarını paylaştı

Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi, 6 ilde, vatandaşın siyasi parti tercihlerini tespit etmek amacıyla kapsamlı anket sonuçlarını yayınladı.
2023'ün Haziran ayında yapılması beklenen seçimler için nefesler tutulurken seçimlere 7 ay gibi bir süre kaldı. Siyasi partiler etki alanlarını genişletmeye çalışırken anket şirketlerinin araştırma hazırlıkları da yakından takip ediliyor. 
2023 yılında yapılacak seçimler diğer seçimlerde olduğu gibi Türkiye için tarihi bir önem taşırken Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı ise henüz netlik kazanmazken seçim tarihinin açıklanmasıyla beraber 6'lı masada yer alan siyasi partilerin genel başkanlarının bir araya gelip ortak adayı açıklaması bekleniyor.
AK Parti birinci parti oldu
Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa'da 19 bin 200 kişi ile yaptığı Anket Çalışmaları ile yüzde 32. 50 ile AK Parti birinci parti olarak öne çıkarken, CHP yüzde 25,40 ile ikinci parti oldu. İYİ Parti yüzde 14.20 ile üçüncü, MHP yüzde 10.20 ile dördüncü, HDP ise yüzde 9,06 ile beşinci parti oldu.  
Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi araştırmanın sonuçları şu şekilde sıralandı;
"AK Parti: yüzde 32,50, CHP: yüzde 25.40, İYİ Parti: yüzde 14.20, MHP yüzde 10.20, HDP: yüzde 09,06, DEVA Partisi yüzde 3.40, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.10, Zafer Partisi yüzde 1.20, Büyük Birlik Partisi yüzde 0.60, Memleket Partisi yüzde 0.35, Gelecek Partisi yüzde 0.21, Saadet Partisi yüzde 0.15, Türkiye Değişim Partisi yüzde 0.14, Kararsızlar yüzde 0.10"

 

Kaynak: PHA
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