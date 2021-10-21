Muzaffer Yıldız, Ana Parti Kahta İlçe Başkanı oldu

Merkez Ana Partisi Genel Başkan Vekili İlhan Koyuncu’dan mazbatasını alan İş Adamı Muzaffer Yıldız, gayelerinin öncelikle ülkenin içine düşürüldüğü içler acısı durumdan kurtaracak olan parti programını, hedef ve amaçlarını halkımıza anlatmak olduğunu söyledi.

“Doğrunun ve iyinin yanında, iyilikten saf tutanlarla olacağız”

Partinin hedef ve misyonuna dikkat çeken Merkez Ana Parti Kahta İlçe Başkanı Muzaffer Yıldız, “Merkez Ana Parti olarak gayemiz, öncelikle ülkemizin ve memleketimizin içine düştüğü içler acısı durumdan kurtaracak olan parti programımızı, hedef ve amaçlarımızı insanlara anlatmaktır. Merkez Ana Parti’mizin vizyon, misyon ve hedeflerini idrak etmek, ilkeli duruşuna, kimliğine sahip çıkmak, yüreğinde inanç, vatan ve millet sorumluluğunu hissederek bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek en temel hedefimizdir. Bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen başta Genel Başkanımız Nuriye Bakkal olmak üzere tüm yönetici başkanlarıma, aileme ve tüm dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milletimize ülkemize ve Adıyaman Kahta ilçemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah, çıktığımız bu kutsal yolumuzda bizleri devletimize, milletimize ve bayrağımıza karşı mahcup etmesin inşallah. Allah’ın izniyle hiç kimseyi ezdirmeyip her zaman ezilenlerin yanında olacağız. Bizler, herkesin insanlığını aynı anne ve babadan geldiğini bilen, dünya kardeşliğine inanıyoruz. Sürekli doğrunun ve iyinin yanında, iyilikten saf tutanlarla olacağız” dedi.