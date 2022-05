Milletvekili Tutdere: Kamulaştırma ve iskân konusu ciddi mağduriyetler yaratıyor

"Kamulaştırma ve iskân konusu ciddi mağduriyetler yaratıyor"

Koçali Barajı sahasında kalan Gökçay, Çatalağaç, Bağlıca köylerinin muhtarlarıyla Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’a gerçekleştirdikleri ziyarette vatandaşların mağduriyetlerini dile getirdik ve sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması için somut adımlar atılması gerektiğini ifade ettik diyen TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Göl havzasında bulunan Bağlıca, Gökçay, Çatalağaç, Doğanlı köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın uzun yıllardan beri bekledikleri kamulaştırma işlemleri bir türlü yapılamadı. Köylerin çözülemeyen tarımsal iskân ve kamulaştırma işlemleri başta olmak üzere her şeyi ile yılan hikayesine dönen bir projeyle karşı karşıyayız. Büyük bir çoğunluğu el emeğiyle ortaya çıkarılan bu arazilerin bir an evvel kamulaştırma işlemlerinin yapılması ve hak sahiplerine haklarının ödenmesi gerekiyor. Bugüne kadar yetersiz ödenekler ayrılan ve ağır aksak ilerleyen Koçali Barajı projesinin tamamlanabilmesi için gerekli ödeneğin ayrılması büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde ne baraj bitirilebilir ne de köylülerimizin mağduriyetine neden olan kamulaştırma ve iskan sorunları çözüme kavuşturulabilir.” dedi.

"Uzunköy’ün yılan hikayesine dönen yol çilesi ne zaman bitecek?"

Adıyaman Merkeze bağlı Uzunköy’ün yol çilesinin yıllardır bir türlü çözüme kavuşturulmadığını vurgulayan Tutdere, “Yüzlerce vatandaşımızın yaşadığı Uzunköy Adıyaman Merkeze sadece 33 km mesafede. Yıllar geçti, hükümetler değişti, valiler değişti ancak bu köyümüzün kaderi bugüne kadar hiç değişmedi. Uzunköy’ü merkeze bağlayan yol vatandaşlarımız için çile olmaya devam ediyor. Her gün yolu kullanmak zorunda olan vatandaşlarımız, taşımalı eğitim nedeniyle haftanın beş günü bu yolu kullanmak zorunda kalan öğrencilerimiz yazın tozdan, kışın çamurdan büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Uzunköy’ün yol ve köprü sorununun çözülmesi ve kentimizin bu ayıptan kurtarılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın beklentisi de talepleri de bu yöndedir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.