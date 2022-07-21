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Milletvekili Tutdere: Adıyaman’ın topraklarını suyla buluşturacağız

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

21 Temmuz 2022 Perşembe 11:40
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Milletvekili Tutdere: Adıyaman’ın topraklarını suyla buluşturacağız

Sulama projeleri başta olmak üzere birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, yaz boyunca yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
"Adıyaman'ın sadece mecliste değil sokaklarda da sesi oluyoruz"
Meclis çalışmaları hakkında bilgi veren Milletvekili Tutdere,"Meclis kayıtlarına baktığımızda hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen milletvekillerinin hem de diğer partilerden seçilen milletvekillerinin çalışmalarına baktığımızda bayrağı yukarı çıkardığımız açıkça görülüyor. Vermiş olduğumuz soru önergesi sayısına, kürsü ve mecliste söz alma sürelerine baktığımızda önceki dönem milletvekillerinden aldığımız bayrağı çok çok yukarılara taşıdığımız gerçeği açıkça ortaya çıkıyor. TBMM 1 Ekim'e kadar tatilde. Biz bu süreç içerisinde Adıyaman'daki köy ziyaretlerimizi, ilçe ziyaretlerimizi, esnaf ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Adıyaman'ın sadece mecliste değil sokaklarda da sesi oluyoruz. Bu da Adıyaman’da büyük bir farkındalık ve memnuniyet yarattı. Siyasi görüşü ve düşüncesi ne olursa olsun, herkesin yaptığımız çalışmalar hakkında büyük bir memnuniyet var. Bu durumda beni mutlu ediyor. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte daha çok çalışıp hem Adıyaman'ı hem de Türkiye'yi bu zorluktan kurtaracağız.” dedi.
"AK Parti iktidarı düğmeyi aşağıdan yanlış ilikledi"
AK Parti iktidarının tarım politikalarında olduğu gibi tütün politikasında da samimi olmadığını vurgulayan Milletvekili Tutdere, “AK Parti tütüne meselesine çözüm getirmek için kooperatif modelini getirdi. Fakat getirilen bu kooperatif modeli sarmalık tütünde yaşanan sorunu çözmekten çok uzak bir model. Çıkardıkları yönetmelikte yerli üreticinin kuracağı kooperatiflerle uluslararası büyük sigara şirketlerini aynı yönetmelikte düzenlediler. Bir kere düğmeyi aşağıdan yanlış iliklediler. Şu anda yirmi sekiz tane büyük sigara şirketi sarmalık tütün işine girmiş durumda. Köylülerin kuracağı bu kooperatiflerin bu büyük sigara şirketleriyle rekabet etme şansı yok.” ifadelerini kullandı.
"AK Parti iktidarı Adıyaman’ı cezalandırdı, bilinçli olarak ihmal etti"
AK Parti iktidarının Adıyaman’ı yıllardır ihmal ettiğini, sulama projelerini tamamlamadığı için kuru tarım yapmaya mahkûm ettiğini ifade eden CHP’li Tutdere,"İktidar defalarca söz vermiş olmasına rağmen GAP projesini, Adıyaman'daki sulama projelerini bitiremedi, barajları bitiremedi. Barajlardaki inşaatların ilerleme seviyelerine baktığımızda bu iktidarın ömrünün barajları bitmeye yetmeyeceğini görüyoruz. İnşallah biz iktidara geldiğimizde yarım kalan sulama projelerine gerekli kaynakları aktaracak ve bir an evvel tamamlayacağız, Adıyaman’ın topraklarını suyla buluşturacağız. Adıyaman olarak başka da şansımız yok. Bu işlerin bugüne kadar bitmiş olması lazımdı. 20 yıl AKP’ye bu kadar ciddi bir destek veren bir ilin suyun kenarında, barajın kenarında olmasına rağmen kuru tarım yapmasını kabul etmek mümkün değil. Bu gerçekten Adıyaman'a yapılmış en büyük haksızlıktır. Hiçbir mazeret, hiçbir gerekçe bu durumu açıklayamaz. AK Parti iktidarı bu konuda Adıyaman’ı cezalandırmış, bilinçli olarak ihmal etmiştir. Projelere gerekli kaynakları aktarmamıştır. Bunu da bütün vatandaşlarımız biliyor.” şeklinde konuştu.
"Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sulama projeleri en hızlı şekilde bitirilecek"
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sulama projelerinin tamamlanarak çiftçilere önemli destekler verileceğini belirten Milletvekili Tutdere, “Halkımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne yetki verdiğinde sulama projelerini en hızlı şekilde bitirecek. Çiftçilerimize elektriğin ücretsiz olarak verilmesi noktasında çalışmamız var. Adıyaman'da dâhil, tarımsal sulama suyunda kullanılan elektriği çiftçilerimizi ücretsiz olarak vereceğiz. GES'leri kurarak çiftçilerimizi güneş enerjisinden faydalandıracak bu şekilde çiftçilerimizin üretimine katkı sağlayacağız, destek olacağız.” dedi.

 

Kaynak: PHA
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