Milletvekili Fırat ziyaretlerine devam ediyor

Milletvekili Fırat il merkezindeki ziyaretler ve temasların yanı sıra ilçelerde de ziyaretlerde bulundu. AK Parti Milletvekili Fırat’ın ilk durağı Gölbaşı ilçesi oldu.

Milletvekili Fırat, burada, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan ve Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ile birlikte Belediye Meclis Üyesi Mehmet Köseler’i ziyaret ederken daha sonra geçmiş dönem Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’in yeğeninin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

AK Parti Milletvekili Fırat’ın Gölbaşı ilçesinde son durağı Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde yatan hastalar ve hasta yakınları oldu. Burada hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileterek Besni ilçesine hareket ederken ilçede esnaflar ile bir araya geldi. Fırat’ın Besni’de son durağı ise, Besni Ziraat Odası Başkanlığı oldu. Yeni yerinde hizmet vermeye başlayan ilçe ziraat odasının yeni yerinin hayırlı olmasını diledi.

Milletvekili Fırat ilçe ziyaretleri sonrası soluğu Adıyaman’da alırken, ilk olarak Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilen İrfan Torunoğlu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Adıyaman ziyaretlerinde Milletvekili Fırat’a AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve parti teşkilatı eşlik etti.

Daha sonra ise Milletvekili Fırat ve beraberindekiler Adıyaman Çevre Şehircilik il Müdürlüğü’ne atanan Faysal Ergezen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sivil Toplum Kuruluşları ziyaretlerinin sonuncusunu ise Diyanet-Sen Adıyaman İl Temsilciliğine yeniden seçilen Emin Çil’e yapan Milletvekili Fırat buradan parti binasına geçti.

​Parti binasında İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan’ın katılımıyla Haftalık Yönetim Kurulu Toplantısına katılırken sonrasında partide bulunan vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinleyerek çözüm için çalışacağını söyledi.