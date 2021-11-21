HDP, tutuklu Behçet Yıldırım’a sahip çıktı - Videolu Haber

Parti binası önünde HDP İl Eğitim Ve Örgütlenme Sözcüsü Bekir Gürbüz tarafından yapılan açıklamada; “AK Parti-MHP faşist iktidarının partimize dönük siyasi operasyonları her gün artarak devam ediyor. Her gün bir il ve ilçe örgütümüze operasyonlar yapılıyor. Seçilmişlerimiz, il ve ilçe yöneticilerimiz, partililerimiz ve sempatizanlarımız, haksız-hukuksuz, dayanaklardan yoksun iddialarla gözaltına alınıyor veya tutuklanıyor. Geçen hafta 25. ve 26. dönem Adıyaman Milletvekilimiz Dr. Behçet Yıldırım ve Antalya Milletvekilimiz Kemal Bülbül'ün danışmanı, aynı zamanda basın emekçisi Mustafa Yüksel gözaltına alındı. 8 günlük gözaltından sonra Milletvekilimiz Behçet Yıldırım tutuklandı. Mustafa Yüksel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AK Parti-MHP iktidarı HDP'ye saldırdıkça küçülüyor. Yok, oldukça daha fazla hırçınlaşıyor ve saldırılarını katmerleştirerek arttırıyor. Tüm demokratik yol ve yöntemleri, evrensel hukuk kurallarını, siyasi, insani ve ahlaki tüm değerleri yok ediyor. Baskıyla, korkuyla, tehditle iktidarda kalmaktan başka seçeneğinin olmadığını görüyor” dedi.

Gürbüz, açıklamasının devamında ise, “Cumhurbaşkanının, ‘Biz Kürt Sorununu buzdolabına kaldırdık’ dediği tarihten beri başta Kürt Siyasal Hareketi ve HDP olmak üzere tüm muhalif kesimlere, basın emekçilerine, akademisyenlere, emekçilere, öğrencilere, kadınlara, gençlere, sesini çıkaran tüm kesimlere yönelik baskıları hukuk tanımaz hale geldi. 5 yıl önce Eş Genel Başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmalarıyla siyasi darbe gerçekleştirildi. O günden beri HDP'li seçilmişler ve partililer başta olmak üzer muhalif tüm kesimler darbe hukukuna tabi tutulmaktadır. Siyasi darbenin temel amacı demokratik siyaseti rehin alarak, bu rehin alma mekanizmasını toplumun tümüne yaymak, hukuk dışı operasyonlarla demokratik siyaseti tümden tasfiye etmek, halkların barış, özgürlük, eşitlik ve adalet taleplerini tamamıyla yok etmektir. HDP'ye ve HDP’lilere yönelik bütün bu operasyon, gözaltı ve tutuklamaların temel amacı, Türkiye'de faşizme karşı olan örgütlü itirazımız ve Türkiye halklarının eşitlik, özgürlük ve barış talebinin en büyük siyasal aktörü olmamızdır. Gözaltı, tutuklama, operasyonlarla bizi yok etmek isteyen iktidar, her geçen gün siyasi yok oluşa doğru sürükleniyor. Gözaltına alındığımızda ve tutuklandığımızda HDP değil faşizm çözülecek, AK Parti-MHP iktidarı yok olacak dedik. AK Parti-MHP yok oluyor. HDP halklarla birlikte büyüyor, HDP ile halkların umutları büyüyor. HDP üzerinden demokratik siyasetin tasfiyesine yönelik yapılan saldırılara karşı daha fazla mücadele ederek, halkların, ezilenlerin, kadınların, gençlerin, işsizlerin, iş-aş isteyenlerin demokratik ittifakını gerçekleştirecek ve bu saldırıları boşa çıkaracağız. Tutuklanan 25 ve 26. dönem HDP Adıyaman Milletvekilimiz Dr. Behçet Yıldırım şahsında tüm göz altıları, tutuklamaları protesto ediyoruz. Demokratik siyasetin tasfiyesine dönük baskı ve zülüm uygulamalarınıza boyun eğmeyeceğiz. Diz çökmeyeceğiz, teslim olmayacağız, halklarımızın barış, özgürlük, eşitlik ve adalet özlemlerini çok yakında gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması sonrası toplanan kalabalık sessizce dağıldı.

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