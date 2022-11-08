Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adıyaman Teşkilatıyla bir araya geldi

Eski Adalet Bakanı, 25,26,27. Dönem Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül Altın şehir Mahallesi’nde bulunan sosyal tesislerinde partililer ile bir araya geldi.
Eski Adalet Bakanı, 25,26,27. Dönem Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül’ü Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Güler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve partililer karşıladı.
Ziyaret sonrası Abdulhamit Gül sosyal tesislerde bulunan vatandaşlar ile sohbet etti.
Kaynak:PHA