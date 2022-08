Dağtekin, 'Halk Günü’nde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

AK Parti İl Başkanlığında her hafta Pazartesi günlerini vatandaşların sorun, talep ve sıkıntılarını dinlemek üzere ayıran AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 5 yılı aşkın süredir il başkanlığı yaptığı AK Parti’de, her pazartesi günlerini vatandaşlarla geçirdiğini ve bu görevde olduğu sürece bu geleneği her zaman devam ettireceğinin altını çizdi.

"Vatandaşın varlığı ve en önemlisi de memnuniyetiyle güçlenir"

'Halk Günü'yle ilgili değerlendirmede bulunan Dağtekin,"İl Başkanlığım dönemim boyunca Pazartesi günlerini halkıma ayırdım. Bu benim için çok özel zaman dilimleri. Vatandaşlarımızın ne sıkıntısı ne sorunu varsa birebir yanlarında oturarak ilk ağızdan dinleme imkânı buluyoruz. Aslolan şudur; Biz halkımızdan hiçbir zaman kopmadık. Elbette programımızın yoğun bölümü saha çalışmalarında devam ediyor. Ancak saha çalışmalarında örneğin; Kâhta ilçemizdeysek belki de Besnili bir hemşehrimizin bir talebi oluyor. Kıymetli kardeşlerimizi de pazartesi günleri partimize davet ederek sorunlarını çözme gayretinde oluyoruz. Teşkilatlarımız vatandaşın varlığı ve en önemlisi de memnuniyetiyle güçlenir, taçlanır. Biz de bu manada sık sık bir araya geldiğimiz hemşehrilerimizin her türlü sorununa kulak veriyor, beklenti ve taleplerini elimizden geldiğince ve imkânlarımız ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu bizim için en büyük mutluluktur. Kendilerinin bir Allah razı olsun demeleri bile bize yetiyor" şeklinde konuştu.

Saha çalışmalarını değerlendiren Başkan Dağtekin, Milletvekilleri ile ayrı teşkilatla ayrı programalar yapılarak, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini söyledi.

"Yaz dönemi saha çalışmalarımızı dolu dolu geçiriyoruz"

Kentte şuana kadar köylerin yüzde 90'ını geçtiklerini ifade eden Başkan Dağtekin,"Yaz dönemi saha çalışmalarımızı dolu dolu geçiriyoruz. Teşkilat olarak Milletvekillerimize ayrı ayrı programlar hazırladık. Aynı şekilde il genel meclis üyelerimize, ilçe koordinatörlerimiz kendi bölgeleriyle ilgili programlar hazırladık. Şuana kadar köylerimizin yüzde 90’nını gezdik. Hedefimiz bunu yüzde yüze çıkarmak olacak. Kadın Kollarımız merkezde yaptıkları mahalle toplantılarıyla çalışmalarını yürütüyor. Gençlik kollarımız gençlerimizin tamamına ulaşma noktasında yoğun bir gayret içerisindeler. Encümenlerimiz ise kendi köyleri ile ilgili bugüne kadar neler yapıldı, yapılamayanlar nelerdir, tüm bunların raporlandırarak üzerinde duruldu ve bu bilgiler ışığında köylerimize giderek sorunları bizzat yerinde tespit ederek yerelde çözülmesi gerekenleri o anda çözüyoruz. Ankara boyutunda ise sağ olsun başta Milletvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere tüm milletvekillerimiz notlarını alarak anında çözme iradesi gösteriyorlar. Ama şunu da gururla söylemem gerekir ki; bugüne kadar yılların ihmali olan sorunlar AK Partimiz döneminde yapılmıştır. Tabii köy ziyaretlerimizde mutlaka muhtarlarımızla da bir araya geliyoruz. Orada yerel dinamikleri tek tek dinliyoruz. Bunların yanı sıra merkez ilçemizde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Her mahalleyi, mahalledeki sokağı, sokaktaki esnafı ziyaret eden teşkilatımız; gelecek seçim için değil, gelecek nesil için çalışan bir parti geleneğinden geliyoruz. Yapılacak çok işimiz, azimle çalışan kadrolarımız var. Hamdolsun, gezdiğimiz tüm köylerde devletimizin yatırımları devam ediyor. Örneğin; Adıyaman’ımızın değişim ve dönüşümüne büyük katkılar sağlayacak Koçali Barajı’nda çalışmaları yerinde incelerken özellikle bereketli topraklarımıza su sağlayacak tünel delme işlemlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğine şahit olduk. İnşallah tünel safhası bir yıl içerisinde bitirilecek. Aynı şekilde Nissibi Köprüsü bağlantı yolunda da çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Ve yine Besni ilçemizde yol çalışmaları devam ediyor. Belediyelerimiz de kendi uhdesinde olan çalışmalarına devam ediyor" dedi.

"Piyasaların dengelenmesi için mücadelesini sürdürüyor"

Hükümetin, birçok ürün için teşvikleri devreye soktuğunu hatırlatan Dağtekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülke ekonomisine yönelik açıklamalarda da bulunan Dağtekin “ Tüm dünyayı etkileyen enflasyon sorunu ülkemizde de hissediliyor. Özellikle vatandaşlarımız temel gıda ürünlerindeki fahiş fiyatlardan şikâyetçiydi. Ancak hükumetimizin aldığı bazı tedbirlerle birlikte son dönemlerde market fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu değildir. Hatta bazı ürünlerde düşüşlerde yaşanıyor. Pandemi döneminde arz-talep dengesinde küresel ölçekte ciddi sorunlar yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla ifade ettiği gibi üretim üretim üretim diyoruz. Yani bizler arz ettiğimizi ürünleri çoğaltma gayretindeyiz. Bu yönde hükumetimiz, birçok ürün için teşvikleri devreye soktu. Devletimiz piyasaların dengelenmesi için mücadelesini sürdürüyor. Örneğin akaryakıtta ve enerjide vatandaşımızı zor durumda bırakmamak için devletimiz sübvanse yoluna gitti. Yani kar edeceği bölümden feragat etti. Elbette bu noktada yerelde de bizlerin de bu mücadeleyi vermesi gerekiyor. Hatta bunu şahsi boyuta indirgememiz gerekiyor. Kısacası fırsatçılara, fırsat vermemiz gerekiyor."