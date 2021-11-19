CHP’li Tutdere: AK Parti yaptığı düzenlemeyle alacaklının hakkını ortadan kaldırıyor - Videolu Haber

Milletvekili Tutdere, getirilen kanun teklifinin icra dairelerindeki iş yoğunluğunu düşürmeyeceğini, avukatların ve icra dairelerindeki çalışanların yükünü hafifletmeyeceğini, ekonomik kriz devam ettiği sürece her gün milyonlarca dosyanın geleceğini, avukatlar ile icra çalışanlarının da bu yük altında ezilmeye devam edeceğini dile getirdi.

“Ekonomik kriz devam ettiği sürece, icra dairelerine her gün milyonlarca dosya gelecek”

Getirilen kanun teklifinin icra dairelerinde biriken 23 milyon 125 bin dosyayı ve iş yükünü ortadan kaldırmaya yetmeyeceğine dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “İcra dairelerinin yükü İcra İflas Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle değil; iktidarın atacağı ekonomik adımlarla, tüm kesimleri koruyacak ve kurtaracak yeni ekonomik paketlerle çözülebilir. Aksi takdirde bu ekonomik kriz devam ettiği sürece her gün milyonlarca dosya gelecek, avukatlarımız ve icra çalışanlarımız bu yükün altında ezilmeye devam edecek” dedi.

“Yapılan düzenleme alacaklının hakkını ortadan kaldıracak”

Kanun teklifinin 8. maddesiyle getirilen düzenlemenin Türkiye'deki menkul haczini tarihe karıştırarak alacaklının hakkını ortadan kaldıracağını ifade eden Tutdere, “Özellikle sekizinci maddede menkul haczine ilişkin yeni bir düzenleme getiriliyor. Bu düzenlemeyle birlikte haciz mahallinde, borçlunun yanında üçüncü bir kişinin bulunması hâlinde, bu üçüncü kişiye de istihkak iddiasında bulunma hakkı geliyor. Bu üçüncü kişiye istihkak iddiasında bulunulduğunda, icra müdürü veya icra memuru haciz yapmaktan vazgeçecek. Bu düzenleme beraberinde Türkiye'deki menkul haczini tarihe karıştıracak. Artık hiçbir yerde, hiçbir avukat, hiçbir alacaklı menkul haczi aracılığıyla alacağına kavuşamayacak, çünkü bu düzenlemede bunu kötü niyetle kullanacak olan üçüncü şahısların önüne geçecek hukuki bir mekanizma düşünülmemiş. Bu düzenleme gayet açık ve net bir şekilde alacaklının hakkını ortadan kaldıracak bir düzenlemedir” ifadelerini kullandı.

“Haciz mahalline giden kolluk görevlilerine de harcırah verilsin dedik, teklifimiz reddedildi”

Komisyon toplantıları sırasında haciz mahalline giden kolluk görevlilerine de harcırah verilmesi yönünde bir düzenleme önerdiklerini fakat iktidar tarafından bunun reddedildiğini kaydeden Tutdere, “Ulusal medyada avukatların şiddete maruz kaldığı hatta bazı avukat meslektaşlarımızın hayatını kaybettiğini zaman zaman görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak komisyon toplantılarında, ‘Madem bir düzenleme getiriyorsunuz, haciz mahalline giden kolluk görevlilerine de harcırah verilecek şekilde bir ekleme yapalım’ dedik. Ancak bu teklifimiz maalesef yerine getirilmedi. Araç veya menkul taşınırlarının kıymet takdirine ilişkin de sorunlar var. Haciz için, menkul haczi için "Masraflar peşin ödenir." deniyor. Komisyonda konuştuk, "Genel Kurulda düzenleriz." dediniz. Genel Kurul’da yapılan bir düzenleme yok. Şimdi, icra müdürü, icra memuru bunu neye göre hesaplayacak, neye göre düzenleyecek? Dolayısıyla bu kanun teklifi icra dairelerindeki sorunları çözmeyecektir” dedi.

“AK Parti iktidarının hukuk konusunda kafası çok karışık”

Hukuk reformlarıyla Türkiye'deki sorunların ve krizin çözülmesinin imkansız olduğunu vurgulayarak talimatla hareket eden uygulayıcıların kanunlara uymadığına dikkat çeken Tutdere, “Burada yapılması gereken birtakım işler var. Siz AK Parti iktidarı olarak meclisten hangi kanunu geçirirseniz geçirin; sizin talimatınızla hareket eden uygulayıcılar maalesef kanunlara uymuyorlar. Sorun nerede? Uygulayıcılarda. Sorun nerede? Bu kararları uygulayan hâkimlerde, savcılarda, icra dairelerinde. AK Parti iktidarının hukuk konusunda kafası çok karışık” şeklinde konuştu.

“AK Parti’nin meclise getirdiği hukuk reformları milletimizin sorunlarını çözmeyecek, aksine sorunları artıracak”

AK Parti’nin parlamentoya getireceği hukuk reformlarının milletin sorunlarını çözmeyeceğini aksine sorunları giderek artıracağını belirten Tutdere, “Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı çıkıp diyor ki: "Bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur." İçişleri Bakanınız ise çıkıp kamu görevini yerine getiren muhtarlara hitaben "Siz yıkın, geçin; hukuk peşinizden gelir." diyor. İki bakanın söylemleri bile AK Parti’nin hukuka bakışınızı, hukuk devletine bakışınızı açıkça ortaya koyuyor. Dolayısıyla AK Parti’nin parlamentoya getireceği hukuk reformları milletimizin sorunları çözmeyecek, aksine sorunlarını giderek artıracaktır” diye konuştu.

“AK Parti yurttaşları bayat ekmeğe mahkum etti, Adıyaman’da yurttaşlarımız bayat ekmek kuyruğuna giriyor”

Ekonomik krizin geldiği boyutun can yakıcı bir hale geldiğini ifade ederek Adıyaman’daki yurttaşların bayat ekmek kuyruğuna girdiğini öne süren Tutdere, “Şu anda Türkiye ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Adıyaman'ın merkezinde bayat ekmek kuyruğuna giren yurttaşlarımız var. Siz buraya artık "hukuk reformu" adı altında paket getireceğinize bayat ekmek kuyruğuna giren bu yurttaşlarımızın karınlarını nasıl doyururuz, bu sorunları nasıl çözeriz; buna ilişkin düzenlemeler getirin” ifadelerine yer verdi.

“Çelikhan adliyesinin yeniden açılmalı”

Çelikhan İlçesi’nde yaşanan adliye sorununu dile getiren Tutdere, Çelikhan Adliyesi’nin tekrar açılması için yetkililere çağrıda bulunarak, “Çelikhan ilçemiz Adıyaman'a en uzak ilçe, yol sorununu defalarca dile getirdik, hiç duymadınız. Çelikhan ilçemizin adliyesini kapattınız, vatandaşlarımız adalet hizmetine erişemiyorlar. Adliyeye gitmek için kilometrelerce yol gitmek zorunda kalıyorlar. Sizlere çağrımdır, bu sorunu giderin” değerlendirmesinde bulundu.

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