CHP'li Buluş: Unutmayalım ki, hepimiz aynı zamanda bir engelli adayıyız

Engellilerin sorunların çözülmesi noktasında ayrım yapılmadan eşit şartlarda yararlanmasını isteyen Buluş,"Engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesi, çağdaş bir toplumda, ayrım yapılmadan her türlü hak ve özgürlüklerden eşit olarak yararlandırılmalarını istiyoruz. Yerel yönetimlerin bu kardeşlerimize iş vererek kendi ihtiyaçlarını karşılar hale getirilmelerini de istiyoruz. Sosyal Belediyeciliğin gereğinin bu olduğuna inanıyoruz."dedi.

"Unutmayalım ki, hepimiz aynı zamanda bir engelli adayıyız"

Engellileri topluma kazandırmak noktasında çaba gösterilmesi gerektiğini aktaran Buluş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Engelli vatandaşlarımızın, bütün engelleri aşarak sosyal hayata katılımı, eğitim, sağlık, ulaşım ve çalışmak gibi temel yurttaşlık haklarından yararlanması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Engelli kardeşlerimize saygı ve sevgimizi yılda bir gün anarak değil, ancak topluma kazandırarak göstermeliyiz. Unutmayalım ki, hepimiz aynı zamanda bir engelli adayıyız. Ve tüm engelleri, yine kardeşlerimiz dostlarımız ile ancak güç birliğiyle daha kolay aşabiliriz. Bu vesile ile tüm engelli kardeşlerimizin gününü kutluyorum"