CHP'li Buluş: Meteoroloji günler öncesinden uyardı, Adıyaman’ın yetkilileri ise film izler gibi bekledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, AK Parti'nin her fırsatta yerel yönetimleri övdüğünü belirterek, "AK Parti her fırsatta övündüğü yerel yönetimler, her zaman ki gibi yine beceriksizlikleri ile gündemin ilk sırasına oturdu."dedi.