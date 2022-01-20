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CHP'li Buluş: Meteoroloji günler öncesinden uyardı, Adıyaman’ın yetkilileri ise film izler gibi bekledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, AK Parti'nin her fırsatta yerel yönetimleri övdüğünü belirterek, "AK Parti her fırsatta övündüğü yerel yönetimler, her zaman ki gibi yine beceriksizlikleri ile gündemin ilk sırasına oturdu."dedi.

20 Ocak 2022 Perşembe 09:17
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CHP'li Buluş: Meteoroloji günler öncesinden uyardı, Adıyaman’ın yetkilileri ise film izler gibi bekledi

"Olan yine Adıyamanlı halkımıza oldu"
24 saati geçmesine rağmen toplu taşıma araçlarının güzergahları kapalı olduğunu hatırlatan CHP'li Buluş,"İktidar partisinin bilimle ne kadar alakasız olduğunu yine gördük. Ancak olan yine Adıyamanlı halkımıza oldu. Tüm uyarılara rağmen kulak tıkayan, belediyesi, özel idaresi ve karayolları ile tüm bileşenleri sınıfta kalmış olup, ıstırabını yine halkımız çekmektedir. 24 saati geçmesine rağmen toplu taşıma araçlarının güzergahları kapalı olup çalışamamaktadır."dedi.
"Sahipsiz  memleket Adıyaman"
Kar küreme ve tuzlamayla ilgili eser olmadığını ileri süren Başkan Buluş" Acil bir hasta için ambulansların gideceği ana arterler bile kapalıdır. Kar küreme, tuzlama zaten bunlardan eser bile yoktur. İşte klişe haline gelmiş 'Sahipsiz  Memleket Adıyaman' söylemi yine vuku bulmuştur.  Hemşehrilerimiz işlerine gidememişlerdir, hayat Adıyaman'ımızda felç olmuştur. Yetkililer acilen sorumluluk sahibi olup, halkımıza hizmet için derhal harekete geçip, ilimizde yaşamı sürdürülebilir hale getirmelilerdir."şeklinde konuştu.
"CHP'li belediyelerin hizmetlerini engellemek için ellerinden geleni ardına koymayan iktidar"
CHP'li belediyelerin hizmetlerini engelledikleri iddia eden Buluş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"CHP'li belediyelerin hizmetlerini engellemek için ellerinden geleni ardına koymayan iktidar, AK Partili belediyelerin beceriksiz ve sorumsuz tembelliklerine ses çıkarmamaktadır. Hatta yandaş medya ise en ufak otobüs arızasında yaygara koparırken, kardan felç olmuş hayatı her ne hikmet ise görmezden gelmektedir."

 

Kaynak: PHA
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