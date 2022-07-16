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CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı Adıyaman'daki parti üyeleriyle bir araya geldi - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere ile CHP Örgütlerden Sorunlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Adıyaman’da düzenlenen toplantıda partisinin Adıyaman İl ve İlçe Örgütleri, Kadın ve Gençlik Kolları ile Belediye Başkanlarıyla bir araya geldi.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 23:39
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı Adıyaman'daki parti üyeleriyle bir araya geldi - Videolu Haber

"CHP bütün örgütleri ile sahada örgütlerimiz köy köy dolaşıyor"
Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Salıcı,"Adıyaman uzun zamandan bu yana AK Parti’nin ciddi bir oy aldığı şehir. Bizim de memleketimiz. AK Parti almış olduğu oyların karşılığında Adıyaman’a gereken hizmet ve çalışmaları yapmıyor.  Adıyaman topraklarının sulanabilmesi için, topraklarımızdan daha çok verim alabilmemiz için yapımı uzun zamandır devam eden barajların bir an önce bitirilmesi gerekiyor. AK Parti 20 yıldan bu yana iktidarda bu projeleri bitirecek mecallerinin olmadığını, kasalarında para kalmadığını Türkiye’nin ekonomisinin de buna müsaade etmediğini hep beraber görüyoruz. Ama umutsuz değiliz yarım kalan yada onların aklı hayaline gelmeyen işleri Adıyaman’da iktidarımızda yapacağız. Bundan dolayı kimsenin morali bozulmasın, bu Adıyaman’ın makûs tarihi değil. Adıyaman’ın daha güzel günler göreceği dönemi en geç bir yıl içerisinde yaşayacağız. Türkiye bir değişim sürecinde ve bu değişim sürecinde toplumun önemli kesimleri iktidardan yavaş yavaş kopmaya başladılar. Özellikle Güneydoğu’da yürütmüş olduğumuz çalışmalar sonucunda bizlere karşı bir yönelme var. Biz bunu gelip geçici bugünden yarına, seçim dönemine endeksli bir çalışma olarak görmüyoruz. Vatandaşlarımız CHP’ye bir kredi açıyor ve partimize oy verecek, fakat bunun kalıcı bir hale gelmesi için bizim CHP örgütleri olarak örgütlendirme çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Şu anda AK Parti milletvekilleri sokağa çıkamıyorlar. Çıktıklarında da daha önce basına yansıyan görüntülerde olduğu gibi il başkanları yada milletvekilleri vatandaşların sorunlarını söylediklerinde hemen oradan uzaklaşıyorlar. Ama CHP bütün örgütleri ile sahada örgütlerimiz köy köy dolaşıyor. Meclisin kapalı olduğu bu yaz dönemi de her salı günü grup toplantıları yaparak devam ettireceğiz. Bu yaz dönemini hem seçim güvenliği açısından hem CHP açısından, örgütlerini güçlendirme açısından çalışmalarınızı devam ettireceğiz. Vatandaşlarımız AK Parti’nin yaratmış olduğu ağır yıkımın faturasını bizzat kendisi ödüyor ve kendisi yaşıyor. Evine her elektrik faturası geldiğinde ağır ekonomik yıkımı tekrardan görüyor. Her çarşıya pazara gittiğinde gıda fiyatlarının yükselişinin sonucunu ve bunun sebebinin Ak parti olduğunu yine görüyor."dedi.
İktidarın özellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik sahip çıkması gerektiğini söylediklerini hatırlatan Salıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Geçen kış iktidarın tedbir alması lazım, özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza sahip çıkması lazım demiştik. Üzülerek söylüyorum ki dediğimiz gibi oldu iktidar tedbir almadı dar gelirli vatandaşlarımız yüksek elektrik fiyatları altında ezildi. Doğal gaz çok yüksek fiyatlar ile satılmaya başladı. Yaz ayları çabuk geçecek kış yine var ve biz iktidarı uyarıyoruz, bu kış geçen kıştan daha sert olacak. Türkiye’de enflasyon çok yükseldi. Hükümet sayesinde TÜİK’in rakamlarına göre bile yüzde 80 varan bir enflasyon ile karşı karşıyayız. Bugün aldığınız ürünü, yarın aynı fiyattan alamıyorsunuz fiyat yükseliyor asgari ücrete ikinci kez zam yapmak zorunda kaldı.  İlkini Türkiye daha önce böyle bir zam görmedi diye anlattınız üstünden 6 ay geçtikten sonra ikinci bir zammı daha yapmak zorunda kaldınız. Çünkü verdiğiniz zam çoktan eridi zaten bu yapmış olduğunuz zamda vatandaşlarımızda bir rahatlama yaratmadı. Yüksek olan enflasyon rakamlarına göre sizin bu yürütmüş olduğunuz siyaset ve yanlış ekonomi politikaları iflas etti. Bunu artık kabul edip bir an önce sandığı vatandaşların önüne getirip Türkiye’yi gerek kadroları ile gerek politikaları ile yönetmeye hazır olan, Türkiye’yi yönetmek için  hazırlıklarını yapmış olan CHP’ye ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na bırakmanız gerekiyor, ancak bu sayede  Türkiye’de bir şeyler değişebilir ve Türkiye’de yeni bir hikaye yazılır. Dar gelirliden yana, emekçiden yana, esnaftan yana toplumun geniş kesimlerini kucaklayan ve desteleyen bir iktidar ancak bu sayede kurulabilir."
Açıklamanın ardından toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: PHA
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