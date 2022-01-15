Binzet: Suçlu Yine Ak Partili Ünal'a "İşsizim" Diyen Vatandaş Oldu!

CHP’Lİ BİNZET’TEN VATANDAŞI SUÇLAYAN DAĞTEKİN’E: “BATACAK OLAN SİZİN ZİHNİYETİNİZ”

Ak Parti Adıyaman İl Başkanlığında konuşan Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a bir vatandaştan 'İşsizim' tepkisi geldi.

Ak Parti'li Mahir Ünal’ın terör ile ilgili konuşmasını kesen bir vatandaş, 'Esas meselemiz işsizlik. Vallahi açım ben' dedi.

AK PARTİ’Lİ DAĞTEKİN “PROVOKASYON” DEDİ

Ak Parti’nin içinden “işsizim” tepkisi gösteren vatandaş partide soğuk duş etkisi yaratırken, Ak Parti’li yetkililer vatandaşa tepki gösterdiler. Ak Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Kapımızın herkese açık olduğu bir ortamda “ben açım” diye bağıran vatandaşımız ile toplantı sonrası Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal Bey ile birlikte görüştük. Belediyemizden nakdi yardım alıyor. 100 küçükbaş hayvanı var. Yalanınız, algınız, provokasyonunuz batsın” ifadelerini kullandı.

Ak Parti’li Dağtekin’e yanıt CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet’ten geldi. Başkan Binzet yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“100 KÜÇÜKBAŞ HAYVANI OLAN BİRİNE BELEDİYE NE YARDIMI YAPIYOR?”

“Ak Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin’e sormak isterim. Sayın Başkan 100 tane küçükbaş hayvanı olan birine belediyeniz ne yardımı yapıyor? Adıyaman’da da yandaşlarınızı yaratıyorsunuz. Bankamatik memurlarınızı zaten biliyoruz. İşe aldığı insanların maaşına el koyan görevlilerinizi de biliyoruz. Bu da yeni marifetiniz!”

“MAHİR ÜNAL NEDEN BİR PROVOKATÖR İLE GÖRÜŞÜYOR?”

“Bu yalan, algı ve provokasyon ise bu arkadaş Ak Parti il binasında ne geziyor ve Mahir Ünal neden bir provokatör ile görüşüyor? Burada batan tek şey sizin her şeye olduğu gibi bu konudaki yargınız. Batacak olan da yine sizin insanları aç bırakan, yaşamı zorlaştıran, suçu hep başkasına atan körelmiş kafa yapınızdır.”