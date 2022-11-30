Başkan Kılınç: Çalışmalarla alakalı değerlendirmelerde bulunduk

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Belediyeler Birliği meclis toplantısına ev sahipliği yaptı. Adıyaman Belediyeler Birliği meclis toplantısı, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla Adıyaman Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç Başkanlığında icra edilen toplantıya Belediyeler Birliği’ne üye olan Belde ve İlçe Belediye Başkanları iştirak etti.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda kısa bir değerlendirme yapan Başkan Kılınç, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarını Adıyaman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Adıyaman Belediyeler Birliği, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarımız ile bir araya gelerek, birlik ve beraberlik içerisinde ilimizi geleceğe hazırlamak adına yapılacak çalışmalarla alakalı değerlendirmelerde bulunduk. Rabb’im birliğimizi daim kılsın” ifadelerini kullandı.