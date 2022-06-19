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Başkan Dağtekin ve Kılıç’ın Tut ziyareti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) İl Başkanı Mehmet Dağtekin beraberinde Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile birlikte Tut ilçe Başkanı Ali Korkmaz ve yönetimini ziyaret ederek, Aylık İstişare ve Değerlendirme Toplantısında partililerle bir araya geldi.

19 Haziran 2022 Pazar 10:13
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Başkan Dağtekin ve Kılıç’ın Tut ziyareti

Toplantıda Ankara’da yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na yönelik bilgiler veren Başkan Dağtekin özellikle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni üye kaydıyla ilgili ifadelerini hatırlatarak "Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefi ortaya koydu. Bildiğiniz gibi Türkiye genelinde 11 milyonu aşkın üyemiz var. Hedefe ulaşmak için her üyemizin bir üye getirmesi ile bu hedefe ulaşacağız. Sizlerden istirhamım her üyemiz kendisiyle birlikte yeni bir üyeyi AK ailemize kazandırmasıdır. Allah’ın izniyle bunu Tut’da ve tüm Adıyaman’da başaracağız. Gönül Seferberliği ile üye çalışmalarımızda güzel sonuçlar elde edecek teşkilat mensuplarımıza ve teveccüh gösterecek hemşehrilerimize şimdiden teşekkür ediyoruz. Hamdolsun, tüm teşkilatlarımız her zaman hazır, her zaman diri. 2023’ü fedakârlıkla, gayretle ve emekle kazanacak, Güçlü Türkiye ve Güçlü Adıyaman yolundaki yürüyüşümüzü kararlı bir şekilde sürdüreceğimize inancım tamdır" dedi. 
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise AK Parti’nin yerel yönetimde değişimi dönüşümü gerçekleştirmiş, çağ atlatmış bir parti olduğunu ifade ederek, "Tut İlçemizde Teşkilat Çalışmaları Hakkında İstişarelerde Bulunduk. Kıymetli Hemşehrilerimizle Hasbıhal Ettik. İnsanımıza ve memleketimize duyduğumuz aşkla, yolumuza devam ediyoruz. Devletimizin Tut ilçemize yaptığı hizmetleri yerinde görmek ve vatandaşlarımızın memnuniyeti ile karşılaşmak bizleri mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki seçimlerden sonra yerel yönetimlerde de Tut ilçemiz en nitelikli ve somut projelerle hizmeletlerin en güzelini alacaktır. Bu vesile ile toplantımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Toplantı sonrası AK Parti heyeti, AK Parti geçmiş dönem Tut İl Genel Meclis Üyesi Fahri Bozdağ’ı ziyaret etti.
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Tut ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı ve 1800 rakımda Konar Göçer olarak tabir edilen ve geçimini hayvancılıkla geçiren vatandaşlarla bir araya gelerek burada bulanan çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti. 
Daha sonra ise Tut ilçesinin en önemli gelir kaynağı olan Dut hasadı yapan vatandaşların yanına giden Dağtekin ve Kılınç hasat yapılan alanda ağaçlara çıkarak dutları topladı.
Başkan Dağtekin,"Tut'un Beyaz Altını diye tabir edilen ve Türkiye’de alan olarak 2.sırada, ürün bakımından ise 4.sırada bulunan ilçemizde dut, hemşehrilerimiz için önemli bir gelir kaynağı. Adeta entegre tesislerin kurulduğu ilçemizde dut, Adıyaman’ın marka değerlerlerinden önemli bir kalem. İnşallah bu ürünümüzü tüm dünyaya tanıtmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bu yıl ki hasadın bereketli olmasını diliyorum" dedi.
Tut ilçesinde her yıl yapılan Yamaç Paraşütü Festivaline katılan Dağtekin ve Kılınç burada Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen sporcularla tek tek ilgilenerek heyecanlarına ortak oldular. Doğu ve Güneydoğu’nun yamaç paraşütü merkezi olma yolunda Tut ilçesinin yoluna emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Başkan Dağtekin, Adıyaman’ın tanıtımına katkı sağlayan organizasyondan dolayı Adıyaman Valiliği ve Tut Kaymakamlığına teşekkür etti. 
Öte yandan etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından oldukça anlamlı bir paylaşım yapan Başkan Dağtekin “Bir Ölü Denizimiz yok ama bizim de Yeşil Denizimiz var. Yeşillikler diyarı Tut ilçemizde Yamaç Paraşütü Festivali’ne katıldık. Ülkemizin dört bir yanından gelen sporcuların heyecanına ortak olduk” ifadelerine yer verdi.

 

Kaynak: PHA
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