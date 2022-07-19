Galeriler Yazarlar
Adıyaman 38
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.494,86
ALTIN
968,65
DOLAR
17,58
STERLİN
21,16
EURO
18,03

Başkan Binzet Gerger ilçesinde esnaf ve vatandaşı ziyaret etti

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

19 Temmuz 2022 Salı 16:09
4 Okunma
Başkan Binzet Gerger ilçesinde esnaf ve vatandaşı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin katıldığı esnaf ve vatandaş ziyaretinde değerlendirmede bulunan Binzet,"Bugün milletvekilimizle, genel başkan yardımcımızla, parti üyelerimizle, belediye başkanlarımızla Gerger ilçesine gittik. Önce esnafı ziyaret ettik. Hayırlı işler diledik. Hangi esnafa dokunduysak bin ah işittik. Esnaf kan ağlıyor, iflasın eşiğinde sadece esnaf da değil vatandaş da aynı. Enflasyon herkesi sersemletmiş durumda. Fiyatlar el değil can yakıyor. Vatandaş isyan ediyor. İktidar ise görmezden geliyor. Halkı açlığa, sefalete mahkum ediyor. Bu yüzden herkes 2023 seçimlerini bekliyor. Ülke yönetimini işin ehli olan bizlere emanet etmek istiyor"şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Milletvekili Ali Sezal toprağa verildi
Eski Milletvekili Ali Sezal toprağa verildi
CHP’den Adıyaman Muhtarlar Federasyonu’na anlamlı ziyaret - Videolu Haber
CHP’den Adıyaman Muhtarlar Federasyonu’na anlamlı ziyaret - Videolu Haber
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı Adıyaman'daki parti üyeleriyle bir araya geldi - Videolu Haber
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı Adıyaman'daki parti üyeleriyle bir araya geldi - Videolu Haber
Tutdere Rezip köyünü ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi
Tutdere Rezip köyünü ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi
Siyasetçi Yazar Ulubey’den 15 Temmuz mesajı
Siyasetçi Yazar Ulubey’den 15 Temmuz mesajı
Başkan Aydın: Yangın yerine dönen bu coğrafyada ayakta durabilen tek ülke Türkiye'dir
Başkan Aydın: Yangın yerine dönen bu coğrafyada ayakta durabilen tek ülke Türkiye'dir
Başkan Dağtekin:15 Temmuz destanı hafızamızdan silinmeyecek
Başkan Dağtekin:15 Temmuz destanı hafızamızdan silinmeyecek
Başkan Aydın sanayiciler ile buluştu
Başkan Aydın sanayiciler ile buluştu
Başkan Aydın'dan '15 Temmuz' mesajı
Başkan Aydın'dan '15 Temmuz' mesajı
Tutdere: Yabani hayvanların tarım arazilerine girmesi sonucu zayi olmaktadır
Tutdere: Yabani hayvanların tarım arazilerine girmesi sonucu zayi olmaktadır
CHP'de bayramlaşma töreni gerçekleştirildi - Videolu Haber
CHP'de bayramlaşma töreni gerçekleştirildi - Videolu Haber
Milletvekili Toprak’tan Kurban Bayramı mesajı
Milletvekili Toprak’tan Kurban Bayramı mesajı
Milletvekili Tutdere’den Kurban Bayramı mesajı
Milletvekili Tutdere’den Kurban Bayramı mesajı
İş İnsanı ve Siyasetçi Karahan'dan Kurban Bayramı mesajı
İş İnsanı ve Siyasetçi Karahan'dan Kurban Bayramı mesajı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan Kurban Bayramı mesajı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan Kurban Bayramı mesajı
CHP’li Bozat'tan Kurban Bayramı mesajı
CHP’li Bozat'tan Kurban Bayramı mesajı
Aydın: Dünya’daki krize rağmen, Türkiye büyümeye devam etti
Aydın: Dünya’daki krize rağmen, Türkiye büyümeye devam etti
CHP'li Binzet: Alan yok satışlar durmuş durumda
CHP'li Binzet: Alan yok satışlar durmuş durumda
Başkan Aydın'ın Kurban Bayramı mesajı - Videolu Haber
Başkan Aydın'ın Kurban Bayramı mesajı - Videolu Haber
AK Partili Dağtekin: Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir
AK Partili Dağtekin: Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir
CHP'li Binzet'ten Kurban Bayramı mesajı
CHP'li Binzet'ten Kurban Bayramı mesajı
Başkan Dağtekin: Tarihinin en büyük ek bütçesi Adıyaman’a hayırlı olsun
Başkan Dağtekin: Tarihinin en büyük ek bütçesi Adıyaman’a hayırlı olsun
Milletvekili Tutdere’den köylerdeki içme suyunun ücretsiz olması için kanun teklifi
Milletvekili Tutdere’den köylerdeki içme suyunun ücretsiz olması için kanun teklifi
CHP’li Tutdere, Rehabilitasyon merkezlerini TBMM gündemine taşıdı
CHP’li Tutdere, Rehabilitasyon merkezlerini TBMM gündemine taşıdı
CHP’li Binzet’ten Sivas Katliamı anması
CHP’li Binzet’ten Sivas Katliamı anması
Bozat: Madımak insanlık suçudur
Bozat: Madımak insanlık suçudur
Milletvekili Tutdere: Adıyaman’daki ulaşım projelerinin takibini sürdürüyor
Milletvekili Tutdere: Adıyaman’daki ulaşım projelerinin takibini sürdürüyor
Milletvekili Tutdere: Her zaman haksızlığın ve hukuksuzluğun karşısında olacağız
Milletvekili Tutdere: Her zaman haksızlığın ve hukuksuzluğun karşısında olacağız
İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan İstifaları Değerlendirdi
İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan İstifaları Değerlendirdi
CHP'li Tutdere: Vatandaşlarımız sıcak ekmeğe hasret hale geldi - Videolu Haber
CHP'li Tutdere: Vatandaşlarımız sıcak ekmeğe hasret hale geldi - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim