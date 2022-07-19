Başkan Binzet Gerger ilçesinde esnaf ve vatandaşı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin katıldığı esnaf ve vatandaş ziyaretinde değerlendirmede bulunan Binzet,"Bugün milletvekilimizle, genel başkan yardımcımızla, parti üyelerimizle, belediye başkanlarımızla Gerger ilçesine gittik. Önce esnafı ziyaret ettik. Hayırlı işler diledik. Hangi esnafa dokunduysak bin ah işittik. Esnaf kan ağlıyor, iflasın eşiğinde sadece esnaf da değil vatandaş da aynı. Enflasyon herkesi sersemletmiş durumda. Fiyatlar el değil can yakıyor. Vatandaş isyan ediyor. İktidar ise görmezden geliyor. Halkı açlığa, sefalete mahkum ediyor. Bu yüzden herkes 2023 seçimlerini bekliyor. Ülke yönetimini işin ehli olan bizlere emanet etmek istiyor"şeklinde konuştu.