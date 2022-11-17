Başkan Aydın: Milletimizin gönlüne dokunuyoruz

Diyarbakır, Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ illerinde AK Parti Genel Merkezi tarafından "Teşkilat Akademisi, Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı" kapsamında "Seçim 2023" konulu seminerler veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Türkiye’nin sağlık, eğitim, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, dış politikada ve bir çok alanda çok ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşadığını söyledi.

Yapılacak olan 2023 seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu hatırlatan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “AK Parti olarak biz bu yüzden 2023 yılında yapılacak olan seçimlerin Ülkemiz için çok önemli olduğunu söylüyoruz. Yakın siyasi tarihimizde AK Parti ile birlikte Türkiye’nin sağlık, eğitim, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, dış politikada ve bir çok alanda çok ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşadı."dedi.

"2023 yılı ve sonrası 'Türkiye Yüzyılı' olacaktır"

2023 yılı Türkiye yılı olacağını ifade eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"2023 seçimleri Milletimiz için ve Ümmet için önem arz ediyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğine duyulan ihtiyaçla birlikte elde edilen kazanımların devam etmesi gerektiğini bugüne kadar Ülkemizin gündemindeki sorunların AK Parti ile çözüldüğünü, milletin gönlüne dokunarak samimiyet ve gayretle çalışmaya devam ediyor. 2023 yılı ve sonrası "Türkiye Yüzyılı" olacaktır. Ülkemiz Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm bu zorluklara rağmen ciddi bir başarı sergilemektedir. 2023 yılı seçimleri son yirmi yılda yapılan seçimlerde olduğu gibi milletimizin teveccühü ile AK Parti'nin zafer yılı olacaktır." Şeklinde konuştu.