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Başkan Aydın, Adıyaman ve ilçelerdeki yatırımları inceledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, seçim bölgesi olan Adıyaman ve ilçelerde yapılan yatırımları inceleyerek STK temsilcileri ile vatandaşlarla bir araya geldi.

30 Aralık 2021 Perşembe 12:55
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Başkan Aydın, Adıyaman ve ilçelerdeki yatırımları inceledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girmesiyle seçim bölgesi olan Adıyaman'a temaslarda bulunmak üzere gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, ilk olarak Kahta ilçesinde Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni ve beraberindeki heyet ile birlikte ilçede incelemede bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

Aydın, daha sonra eğitim yatırımları ile ilgili olarak Kahta'da inşaatı devam eden 16 derslikli Yavuz Selim Mahallesi'ndeki okul inşaatı ve eski yapı olması sebebiyle yeniden inşa edilen 16 derslikli Hürriyet İlköğretim Okulu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Aydın, daha sonra 
sağlık yatırımları ile ilgili olarak yapım işi bitmek üzere olan 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi ve 9 hekimli Aile Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.
"Çalışmaları yerinde takibini sürdürmeye devam edeceğiz"
Kahta ilçesi ile birlikte tüm ilçelerde yapılan yatırımları yerinde inceleyerek, takibini sürdürdüklerini belirten Aydın,"Kahta ilçemizde eğitim çıtasını daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz ve iki yeni okul inşaatımız ile birlikte 32 yeni dersliği daha ilçemize kazandıracağız. Sağlık alanında ilçemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan aile sağlığı merkezi, 112 acil istasyonu ve sağlık hayat merkezi inşaatı tamamlanmak üzere, ilçemize yapılan yatırımlar ile ilgili olarak gerekli bütün çalışmaları yerinde takibini sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
Milletvekili Aydın, Kahta ilçesindeki incelemelerinde STK temsilcileri, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunların tespiti noktasında incelmede bulunarak, taleplerini yerinde dinledi.
Kahta ilçesindeki temaslarının ardından Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe'nin eşlik ettiği Milletvekili Aydın, Adıyaman Merkez Çok Amaçlı Spor Salonunda törenle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adıyaman'da faaliyet gösteren 74 spor kulübüne toplamda 440 bin TL nakdi yardım törenine katıldı.
"Adıyaman genç nüfusu fazla olan güzide bir kentimiz"
Adıyaman bölgede genç nüfusun en çok olduğu gözde illerinden birisi olduğunu hatırlatan Aydın,"Adıyaman genç nüfusu fazla olan güzide bir kentimiz. Bu kadar genç nüfusa sahip bizim memleketin çocuklarına ilin yöneticileri olarak güzel spor tesisleri kazandırmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu kadar genç nüfusa sahip bizim memleketin çocuklarına ilin yöneticileri olarak güzel spor tesisleri kazandırmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bugüne kadar bu gayretlerimizin sonuca ulaştığını görmenin de mutluluğu yaşıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumu tesis çoğu ilimizde bulunmayan çok kıymetli bir tesistir. Yaklaşık 20 milyona mal olan bu tesisin bugünkü birim fiyatı yaklaşık 50 milyon TL’dir. Az önce tesisimizi gezerek, sporcularımızla bir araya gelip çok çeşitli spor branşlarının yapıldığını gördük. Spor aktiviteleri bakımında her türlü donatıya sahip olan bu güzel tesisin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. 2002 yılında Adıyaman’da toplamda 9 tane spor tesisi varken, bugün 145 spor tesisimiz bulunmaktadır. Yeni yapılacak spor tesisleri ile birlikte bu sayı 150’nin üzerine çıkacaktır. Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar’la birlikte Ankara’da Gençlik Spor Bakanımızı hem de Spor Toto Teşkilat Başkanlığını ziyaret ederek, Çelikhan, Gerger, Samsat, Sincik ve Tut ilçelerimizde yapılacak olan yeni Gençlik Merkezlerinin protokolünü imzaladık." şeklinde konuştu
Program sonrası kentte temaslarda bulunmak üzere STK temsilcilerini ziyaret ederek, istek ve talepleri çalışma sürdürdü. 
Aydın daha sonra Adıyaman AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığının haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Kaynak: PHA
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