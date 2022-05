Aydın: Milletimiz, bölgesine ve dünyaya da tarihte eşi ender görülen bir örnek olmuştur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, '19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' nedeniyle yayınladığı mesajında şunları söyledi:

"Bağımsızlığımızın temelinin atıldığı ve milli mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919, küllerinden yeniden doğan, dünyada yerini almak için sahip olduğu genç ve dinamik nüfusuyla da geleceğini her zaman güvendiği ve inandığı gençliğine emanet eden bir milletin destanıdır.

Her türlü imkânsızlık ve zor şartlarda dahi bu kutsal vatan toprakları için omuz omuza mücadele eden milletimiz, bölgesine ve dünyaya da tarihte eşi ender görülen bir örnek olmuştur.

Milli değerlerine, tarihine, birlik ve beraberliğine, demokrasisine, en önemlisi de milletin iradesi ve gücüne sahip çıkan ve her daim sahip çıkacak olan gençlerimiz, bugün olduğu gibi yarın da milletimizin iftihar vesilesi olmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, bu mukaddes vatanın kurtuluş ve diriliş mücadelesinin temellerinin atıldığı "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı"nı tebrik ediyorum. Bütün vatandaşlarımızın, gençlerimizin ve hemşerilerimin bayramını kutluyor, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla anıyorum."