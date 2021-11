Aydın: Adıyaman'da Genç Ofis sayısını hızla arttırıyoruz

Genç Ofis ziyaretinde gençlerle bir araya gelen TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın; “Gençlerimizin fikirleri, talepleri ve en önemlisi coşkusu her zaman bizlere yön vermiş, vizyon kazandırmıştır. Bizler, gençler ile birlikte geleceğe yürüyoruz" dedi

“Genç Ofis sayısı her geçen gün artıyor”

İl genelinde gençlerin zaman geçirebileceği mekanların sayının her geçen gün arttığına dikkat çeken Aydın, şöyle konuştu: ”İlimizde gençlerin sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerine katkı sağlanmak, boş zamanlarını verimli değerlendirmek, zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Gençlik Merkezlerimiz Adıyaman’ın yanı sıra Kahta ve Besni ilçemizde faaliyetlerine başladı. Gençlik Merkezlerimize bağlı olarak gençlerimize ilimizin her köşesinde hizmet verebilmek, ulaşılabilir olmak amacıyla Adıyaman'da Genç Ofis sayısını hızla arttırıyoruz. Adıyaman Merkez'de 5 Gölbaşı ilçesinde 1 adet olmak üzere 6 adet Genç Ofis ile Gençlik Merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetleri şehrimizin her bölgesine ulaştırmaya devam ediyoruz.”