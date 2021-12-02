AK Partili Toprak’tan Adıyaman’ın il oluşunun 67. yılı mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman’ın Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Aralık 1954 tarihinde il oluşunun 67. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman’ın sosyal barışı ile model bir İl olduğunu ifade eden Milletvekili Toprak, mesajını şöyle sürdürdü: "Ülkemizin nadide yerlerinden birisi ve turizmin göz bebeği olan Adıyaman’ımızın il oluşunun haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. İlimiz, tarihi süreçte bölgede egemen olan uygarlıkların bıraktığı zengin bir tarihi ve kültürel varlığa, doğal güzelliklere ve coğrafi oluşumlara sahip merkezlerden biridir. Yine bu topraklarda yaşayan her bir gönül insanının barış, kardeşlik ve hoşgörüsü, birlik ve beraberliği ile ayrıca büyük bir şeref elde etmiştir. Bu memleketin bir evladı olarak, kadim şehrimize, hemşerilerimize hizmet etmekten onur ve mutluluk duyuyorum. Hemşerilerimiz için hizmet üretmek, Adıyaman’ımızın kalkınmasına, insanımızın refahına katkı sağlamak bizler için büyük bir heyecandır. Bu duygularla Adıyaman’ımızın İl oluşunun 67’inci kuruluş yıldönümünü kutlar; İlimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, tüm hemşerilerimi saygı ve sevgiyle selamlarım."