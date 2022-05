AK Partili Dağtekin: Köylerimiz şehirlerden farkı yok - Videolu Haber

"Çalışmalarımız devam ediyor"

Gittikleri heryerde Recep Tayyip Erdoğan’a olan bağlılığı, duayı, sevgiyi, saygıyı hep birlikte gördüklerini ifade eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Köy gezilerimizde dolaştığımızda köylerimiz şehirlerden farklı bir duruma gelmiş durumda alt yapısı ile üst yapısı ile özellikle encümenlerimizin sahaya hakimiyetleri konusunda kendilerini yürekten kutluyorum. Her gittiğimizde bizlere öncülük yapıyorlar. Onlar ile birlikte dolaşıyoruz çöpler köylerde düzenli bir şekilde toplanıyorsa böyle bir Adıyaman meydana gelmiş ise alt yapısı yüzde 96 aşan tamamen bitmiş durumda bu hükümetimiz bunu başarmış ve ortaya koymuşsa çok güzel ve mutlu edici su konusunda aynı şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yine elektrik ile suyun geldiği yerlerde acaba güneş enerjisinden nasıl istifade ederiz konusunda Özel İdaremiz ve valiliğimiz çalışma içerisindedir. Bu çalışmalarımızı da vatandaşlarımızla paylaşacağız. Ama gittiğimiz her köyde bizi coşku ve sevgi ile karşıladılar. Bizde mahcup olduk o karışlamaları görünce sıkıntılı eksik olan durumlarımız yok mu var ama gittiğimiz her yerde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a olan bağlılığı duayı, sevgiyi, saygıyı hep birlikte gördük. Yüzde 75 zihinsel engelli olan Sinan ismindeki evladımızın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini gördük. Tabi sahada olduğumuzdan dolayı görüyorsunuz ve vatandaşlarımız bizi bir kenara çekiyorlar sizler Cumhurbaşkanımızın temsilcisisiniz iyi çalışın bakın sıkıntılar var ama iyi çalışın diye vatandaşlarımız bizleri uyarıyorlar ve onlar bizlere yardımcı oluyorlar."dedi.

"Gençlik noktasında çok ciddi çalışmalar var"

AK Parti Gençlik Kolları ve Kadın Kolları tarafından ciddi çalışmalar yapıldığını aktaran Dağtekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine gençlik kollarımız gençlerimiz ile birlikte faaliyetler içerisindeler, günlük iftara beş dakika kala programları var. İftarını açacak olan vatandaşlarımıza kumanya dağıtımı yaptılar. Hemen akabinde Teravih namazından çıkan vatandaşlarımıza lokum takdiminde bulunuyorlar. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile birlikte sabahlara kadar yapmış olduğumuz programlarımız oldu ve gençlerimiz bizden neler istiyor gençliğin bize bakış açısı nedir ama baktığımızda gençlerimiz bizlerin çok önündeler özellikle devletin bekası noktasında milletin varlığı ve geleceği noktasında ufku geniş bir gençlik geliyor. Gençlik noktasında çok ciddi çalışmalar var. Kadın Kolları Başkanımız ve ekibimde her zaman canla başla kadınlarımızın yanındalar ve sorun ve sıkıntılar noktasında ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar"

