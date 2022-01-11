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AK Parti ilçe başkanları Besni’de toplandı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman'ın Besni ilçesinde ilçe başkanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

11 Ocak 2022 Salı 19:54
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AK Parti ilçe başkanları Besni’de toplandı

Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya başkanlık yapan Ak Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, ilçe koordinatörü Midrap Taş’ın yanı sıra il başkan yardımcıları  Emrah Bulucu,  Abdurrahman Şan, M.Sırrı Özbek, Murat Bilgiç, Mahmut Kılınç , Mehmet Uygun, Nihat Karaaslan, Fehmi Yılmaz  Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, Çelikhan İlçe Başkanı Mehmet Baltacı, Gerger İlçe Başkan Yardımcısı Fevzi Uğur, Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, Samsat İlçe Başkanı Hasan Erdem, Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz, Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler,  Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Besni Kadın Kolları Başkanı Semra Semiz, Besni Gençlik Kolları Başkanı Fatih Metin, İl Genel Meclis üyeleri,  Belediye Meclis Üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.
"2023 vizyonu doğrultusunda gerçekleştiriyoruz"
Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, her ay bir ilçede yapılan istişare ve değerlendirme toplantısının bu ay Besni’de gerçekleştirildiğini belirterek," İl Başkanımız, ilçe başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımızı kadim ilçemiz Besni’de ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu toplantılarımızı ve saha çalışmalarımızı  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonu doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Allah’ın izniyle  inandığımız yolda, büyük ve güçlü Türkiye ve lider ülke Türkiye olma yolunda durmak yok, yola devam diyoruz" dedi.
"Recep Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırması hepimizi gururlandırdı"
Konuşmasına devam eden AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise  bu toplantılar vesile ile eksiklerini tespit ettiklerini bir sonraki toplantıda ise bu eksiklikleri tamamen gidermiş olacaklarını ifade ederek,"Elbette sorunlarımız zaman zaman olacak ama bizler de bu sorunların üstüne üstüne giderek minimize etme gayretinde olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın  teşkilatlarımızın 20 yıldır yaptığı gibi yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklarınızı ve saha çalışmalarınızı yapın şeklinde çağrısı oldu. Elbette milletvekillerimiz, belediyelerimiz , mahalli idarelerimiz vatandaşımıza hizmetleri en güzel şekilde götürüyor.  Ama sadece hizmet yeterli değildir. Yeterli olan hizmet verdiğiniz yerdeki halkın gönlünü kazanmaktır. Bizlerde bu şiarla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu arada yeni ekonomi modelini içeren broşürlerimizi tüm ilçelerimize dağıttık. Bu noktada kadın kollarımız ve gençlik Kollarımız son derece aktifler. Bizlerde her bir teşkilat mensubu kardeşlerimizle bu broşürlerimizi hane hane gezerek dağıtmamız gerekiyor. Saha çalışmalarımız son derece önemli. Bunun en güzel örneklerinden birini geçen hafta yaşadık. Broşür dağıtımı esnasında kendisiyle karşılaştığımız bir hanım kardeşimizin söylediği sözler bizleri oldukça duygulandırdı. Konuştuğu konuların bir kısmını sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Paylaşmamız sonrası bu videomuz yüz binlerce görüntülenmeye vesile oldu. Yani o anlık bir diyalog yüzbinlerce kişiye ulaşmasına ve etkileşime neden olabiliyor. O hanım kardeşimiz sol cenahtan yetişmiş ancak Türkiye üzerinde oynanan oyunları çok iyi tahlil ederek Türkiye’nin her alanda tam bağımsız olması için gecesini gündüzüne katan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırması hepimizi gururlandırdı. Bir başka dikkat çeken kısım ise bugüne kadar hiçbir sağ partiye oy vermediğini ancak bundan sonra gece gündüz demeden AK Parti için, Recep Tayyip Erdoğan için çalışacağını ifade etmesi bizleri bir kez daha gururlandırdı. Tabi o videonun bir bölümünde şunu da söyledi; "Ben Kur'an-ı Kerim’i okumasını bilmiyorum ama her sabah uyandığımda Fetih suresinin mealini okuyorum ki; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başarılı olsun." İşte bu duygular, bu maneviyat, bu dualar sayesinde hep dimdik ayaktayız. Zira öyle bir zamandan geçiyoruz ki Türkiye’nin ya var olma ya da yok olma mücadelesi içerisindeyiz. Bugün dünyanın gıpta ile baktığı İHA’ların SİHA’ların nasıl engellendiğini ama her türlü engellemelere rağmen Türkiye’nin savunma sanayisinde tam bağımsız olma gayretinin tüm safhalarını yakından takip ediyoruz. Saha çalışmalarımızda bu ve buna benzer vatandaşlarımızla karşılıyoruz. Dolayısıyla bu saha çalışmalarımız son derece önemli . Saha çalışmalarımızda elbette CHP’ye oy veren kardeşlerimizle de karşılaşıyoruz. Son dönemlerde CHP’nin izlediği siyasal stratejinin kendi parti değerlerine ve kuruluş felsefesine  ters düştüğünü ifade eden kardeşlerimiz oluyor. Bu süreçte bizlere önemli sorumluluk düşüyor. Bizlerin bu vatandaşlarımıza ulaşmamız gerekiyor. Tek bayrak, tek vatan, tek millet diyen ama başka partili olan vatandaşlarımıza ulaşmamız, elinden tutup gönlüne dokunmamız gerekiyor. AK Parti 20 yıllık bir iktidar partisi. Bugün kamuoyunda beş benzemezler diye ifade edilen partilerin güç birliği yaparak AK Parti’yi dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı devirmek için her yolu mubah gören bir anlayışla hareket etmelerini hepimiz ibretle izliyoruz. Ama Allah’ın izniyle bugüne kadar başaramadılar bundan sonrada asla başaramamaklar" diye konuştu

Başkan Dağtekin’in konuşmasından sonra ilçe koordinatörleri , ilçe başkanları , Kadın Kolları Başkanları ve Gençlik Kolları Başkanları tek tek söz alarak teşkilat çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yaparak saha çalışmalarına yönelik fikir alışverişinde bulundular. 

Kaynak: PHA
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